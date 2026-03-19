Іран атакував ключовий об'єкт для поставок нафти з Перської затоки – саудівський НПЗ SAMREF

Іран атакував ключовий об'єкт для поставок нафти з Перської затоки. Удар був по нафтопереробному заводу SAMREF у саудівському порту Янбу.

Він залишається єдиним експортним вузлом для сирої нафти із країн затоки. Про це пише Reuters.

Що відомо про атаку?

Нафтопереробний завод SAMREF нафтового гіганта Saudi Aramco в порту Янбу на Червоному морі став мішенню вранці 19 березня.

Стверджується, що наслідки атаки були мінімальними. Чим саме здійснювалася повітряна атака, не уточнюється.

Янбу – наразі єдиний експортний пункт для будь-якої сирої нафти з арабських країн Перської затоки. Адже Ормузька протока перекрита Іраном, а звідти протікала п'ята частина світових поставок нафти.

Іншим основним експортним портом, окрім Янбу, є порт Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він теж зазнавав атак.

Перед атакою на SAMREF Корпус вартових Ісламської революції Ірану оголосив попередження про евакуацію для кількох нафтових об'єктів у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі.

До слова, події на Близькому Сході зосередилися саме навколо нафтових запасів та нафтовидобутку. Історик, політик, дипломат Роман Безсмертний зазначив 24 Каналу, що, ймовірно, для Трампа знищення іранського режиму абсолютно другорядне.

