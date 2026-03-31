"Війна закінчиться на наших умовах": Іран назвав головну вимогу для миру зі США

Іран готовий закінчити війну зі США та Ізраїлем за умови виконання головних вимог, серед яких, зокрема, гарантія, яка передбачатиме унеможливлення повторного нападу на країну у майбутньому.

Таку інформацію повідомив президент Масуд Пезешкіан, передає ARY News.

Дивіться також "Проігнорував Ізраїль": як арабські та західні ЗМІ оцінили історичний візит Зеленського на Близький Схід

Які умови Ірану для закінчення конфлікту?

За словами іранського президента, Тегеран готовий до закінчення війни, проте відповідне рішення повинне відбутися "з урахуванням усіх обставин". На його думку, національні інтереси країни будуть захищені будь-що.

Війна завершиться на наших умовах,

– цитують його ЗМІ.

Пезешкіан каже, що ключовою вимогою є отримання гарантій, що подібна агресія більше не повториться, оскільки будь-яке перемир'я насамперед повинне враховувати безпекові потреби країни в довгостроковій перспективі.

Утім, зауважимо, що реальною владою та уповноваженим ухвалювати такі рішення є Верховний лідер Ірану, посаду якого обіймає Моджтаба Хаменеї, син Алі Хаменеї, який загинув наприкінці лютого 2026 року.

Довідково. В Ірані президент є другорядною фігурою, яка займається урядом та економікою. Він не визначає стратегічний курс та не ухвалює ключові рішення, а також не контролює армію країни.

За даними Al Jazeera, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі також підтвердив інформацією про переговори з американською стороною. Контакти відбуваються як напрямку, так і через залучення посередників.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що найближчі дні війни з Іраном стануть вирішальними. За його словами, американська сторона має відчутні переваги, доки Іран втрачає варіанти можливих дій.

Що відбувається на Близькому Сході?