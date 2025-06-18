Заявив, що в разі втручання будуть "непоправні" наслідки: Верховний лідер Ірану пригрозив США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив США, що будь-яка участь їхніх сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".

Про це пише 24 Канал з посиланням на агентство AP.

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Верховний лідер Ірану пригрозив США

Коментарі 86-річного Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї прозвучали у заяві, яку ведучий державного телебачення зачитав на фоні нерухомого зображення лідера. Невідомо, чому Хаменеї сам не з'явився на екрані. Можливо, це захід безпеки для захисту Хаменеї, точне місцеперебування якого не є загальновідомим.

Раніше він уже з’являвся в ефірі після початку ізраїльських атак, що тривають з п’ятниці.

Будь-яке військове втручання США в цій галузі, безсумнівно, призведе до непоправної шкоди для них,

– йдеться у заяві.

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Нагадаємо, що Ізраїль розпочав масштабну повітряну атаку по території Ірану у ніч на 13 червня. Відтоді атаки між країнами не вщухають. Додамо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що завдав ударів по Ірану, щоб запобігти "ядерному голокосту".