Трамп схиляється до удару по ядерних об’єктах Ірану у Фордо, – CBS News

Дональд Трамп розглядає можливість приєднання США по Ізраїль щодо ударів по ядерних об'єктах Ірану. Серед потенційних цілей в Білому домі розглядають майданчик у Фордо.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News. Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.

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США розглядають можливість приєднатися до атак по Ірану

США допомагають Ізраїлю відбивати іранські обстріли з моменту, коли Тель-Авів почав завдавати ударів по Ірану минулого тижня. Однак у Вашингтоні заявили, що Америка "не бере участі в односторонніх діях Ізраїлю проти цілей в Ірані".

Трамп у вівторок, 17 червня, вдень провів зустріч у Ситуаційній кімнаті Білого дому зі своєю командою з національної безпеки щодо ізраїльсько-іранського конфлікту.

За даними 5 обізнаних джерел, Трамп розглядає можливість приєднання до ударів Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, зокрема по об'єкту у Фордо. Водночас серед найближчих радників пана Трампа немає повної згоди з цього приводу.

Водночас у виданні повідомляли, що Трамп виступив проти плану Ізраїлю вбити верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у своєму дописі у вівторок, опублікованому в соцмережі X, припустив, що Дональд може вирішити, що йому "потрібно вжити подальших заходів для припинення збагачення урану Іраном". Республіканець додав: "Це рішення зрештою належить президенту".

Венс також сказав, що "люди мають рацію, турбуючись про втручання іноземних держав після останніх 25 років ідіотської зовнішньої політики" в Ірані, і висловив стурбованість Білого дому щодо діяльності Ірану зі збагачення урану.

Я досі не бачив жодного вагомого аргументу на користь того, чому Ірану потрібно було збагачувати уран значно вище порогу для цивільного використання, – написав Венс, мавши на увазі позначки, які становлять приблизно від 3% до 5%.

МАГАТЕ у своїй нещодавній доповіді заявило, що Іран є єдиною державою у світі, яка не має ядерної зброї, але виробляє та збагачує уран до 60%.

Венс також написав у своєму дописі: "Я можу запевнити вас, що президент Трамп зацікавлений лише у використанні американських військових для досягнення цілей американського народу. Що б він не робив, це його основна мета".