Трамп заявив, що перемир'я між Ізраїлем та Іраном буде "вічним"

Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню. На думку президента США, це перемир'я буде "вічним".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналістку NBC News Яміче Алсіндор.

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Трамп заявив про "вічне" припинення вогню

Журналістка заявила, що в ексклюзивному інтерв'ю президент США Дональд Трамп розповів їй деталі про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Так, Алсіндор поцікавилася, як довго триватиме припинення вогню на Близькому Сході.

У відповідь на це Трамп зауважив, що очікує "безстрокового припинення вогню".

Воно (припинення вогню – 24 Канал) триватиме вічно. Це великий день для Америки. Це великий день для Близького Сходу,

– заявив Трамп.

Крім того, президент США додав, що "дуже радий, що зміг виконати роботу". За словами Трампа, ситуація могла погіршитися, а війна "могла б зруйнувати увесь Близький Схід". Він також додав, що під час військових операції Ірану та Ізраїлю "помирало багато людей",

Разом з тим, Трамп переконаний, що Іран та Ізраїль "не будуть відновлювати вогонь".

Раніше президент США заявив, що Ізраїль та Іран погодилися припинити вогонь. За його словами, офіційно Іран почне перемир'я за 6 годин, а Ізраїль – за 12.