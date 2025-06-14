Пручатиметься до останнього: Трамп може реалізувати погрози щодо Ірану за однієї умови

Є ймовірність того, що Трамп може піти на ескалацію з Іраном. Вона не буде максимального рівня. Однак іронія полягає в тому, що Трампу зараз необхідно продемонструвати певним чином силу США.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Олег Саакян, додавши, що якщо президент Штатів, який зараз погрожує Ірану, кажучи, що на нього щось чекає, врешті нічого не зробить, тоді його репутація буде розтоптана ще більше.

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Трамп сподівався на переговори з Іраном

Одна справа, коли тебе відверто зневажають союзники, нехтують твоєю позицією, це боляче, але можна сказати, що так і задумувалося. Але якщо зневажають та ігнорують вороги, тоді, зі слів Саакяна, це вже розписка у власній геобезпековій імпотентності.

Він пручатиметься до останнього, але у випадку якщо ситуація піде по ескалаційній експоненті, йому доведеться це зробити. Бо він вже продемонстрував свою слабкість тим, що Ізраїль його проігнорував,

– озвучив політолог.

Саакян наголосив, що нині для всіх зрозуміло, що американський лідер не хотів атаки Ізраїлю на Іран, яка була розпочата 13 червня, й робив все для того, аби процес з Іраном зайшов в реальні переговори. Вони обговорювали зняття санкцій та багато інших поступок, на які США погоджувалися, доходячи навіть до того, що ядерна програма Ірану може залишитись, але має бути контроль над нею.

"США пішли на значну частину компромісів, які для Ізраїля були неприйнятними з погляду середньо- та довгострокових ризиків", – пояснив Саакян.

Навряд чи Трамп чи його оточення зараз хотіли б отримати ситуацію, коли їх рейтинг на тлі бездіяльності падатиме. Бо ясно, що Трамп – це ще і його команда, Республіканська партія. Для її представників є дуже багато чутливих питань, які пов'язані з Ізраїлем, Іраном.

Тому як би Трамп не тягнув цю мотузку, але йому доведеться йти на певні кроки щодо Ірану,

– озвучив політолог.

Поки що, на його думку, виглядає ситуація так, що Ізраїль буде діяти самостійно. Тому, зі слів Саакяна, ймовірніше, що США зможуть зараз уникати будь-яких кроків. Трамп перебуває в умовному полі безпеці. Якщо ескалація не піде по експоненті, то лідер Сполучених Штатів спробує утриматись від певних дій, наскільки це буде можливо, аби врешті не зробити нічого.