Понад мільйон іранців готові воювати зі США в разі наземної операції, – медіа

Іран мобілізував більш ніж мільйон військових на випадок наземного вторгнення американських військ. Країна реагує на загострення ситуації в регіоні й готується до можливого відбиття сухопутних атак США.

Про це повідомила провідна напівофіційна інформаційна агенція Ірану Mehr.

Що відомо про мобілізацію в Ірані?

Зазначається, що через різке погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході, Тегеран мобілізує військові сили для боротьби з американцями та протистояння їхнім діям.

Джерело повідомило, що понад мільйон іранських бойовиків мобілізовано для наземного протистояння з американськими військами,

– мовиться у повідомленні.

Іран днями поширив відео, яке демонструє підземне сховище, заповнене ракетами.

До слова, президент США Дональд Трамп напередодні заявив про продовження дії заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. Зробив він це, за його словами, на прохання іранської сторони.

При цьому в Тегерані заперечили будь-які прохання до очільника Білого дому. За даними WSJ, шанси на припинення війни на Близькому Сході залишаються низькими.

