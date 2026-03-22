Іран може дістати ракетами Лондон і Париж, – The Times

Іран продемонстрував ракетні можливості, які потенційно дозволяють вражати цілі у Європі, зокрема Лондон і Париж. На тлі ескалації конфлікту це викликало серйозне занепокоєння серед західних союзників.

Про це повідомляє британське видання The Times із посиланням на військові та розвідувальні джерела.

Що відомо про можливості Ірану?

Іран значно розширив свої ракетні можливості та тепер потенційно здатен вражати цілі на відстані до 4 тисяч кілометрів. Такі характеристики дозволяють Тегерану теоретично досягати великих європейських міст, зокрема Лондона та Парижа.

За даними військових, Іран нещодавно здійснив запуск ракет у напрямку бази США та Великої Британії на острові Дієго-Гарсія. Відстань до цієї бази становить приблизно 4 тисячі кілометрів, що зіставно з дистанцією до європейських столиць.

В Ізраїлі заявили, що це перший випадок, коли Іран продемонстрував можливість запуску ракет такої дальності. Там наголосили, що нові ракети становлять загрозу не лише для Близького Сходу, а й для Європи.

Аналітики вважають, що таким чином Тегеран сигналізує Заходу про свою військову спроможність і намагається стримати подальше втручання у конфлікт. Водночас експерти застерігають, що подібні демонстрації можуть призвести до нової хвилі ескалації.

На цьому тлі у Великій Британії вже активізували співпрацю зі США у сфері безпеки. Зокрема, обговорюється використання військових баз для потенційних операцій у відповідь на загрозу.

Фахівці також звертають увагу, що розвиток ракетних технологій Ірану може вплинути на всю систему безпеки в Європі. Зокрема, країни НАТО можуть бути змушені переглянути свою оборонну політику.

Що це означає для Європи?

Поява в Ірану ракет із дальністю до 4 тисяч кілометрів може кардинально змінити баланс безпеки не лише на Близькому Сході, а й у Європі. Фактично йдеться про потенційну можливість ураження ключових столиць ЄС без необхідності розміщення додаткових сил ближче до регіону.

Це створює нові виклики для систем протиракетної оборони, які не всі країни Європи мають на достатньому рівні. Частина держав може опинитися перед необхідністю термінового посилення захисту або розміщення нових систем ППО.

Крім того, така демонстрація сили є сигналом для НАТО про необхідність більшої координації та готовності до потенційної ескалації. У разі подальшого загострення конфлікту Іран може використовувати ракетний фактор як інструмент політичного тиску.

