Буде заміновано всю Перську затоку: Іран видав нову погрозу

Довкола і так непростої ситуації в Ормузькій затоці загострюється ситуація. Ба більше, Іран погрожує замінувати іншу затоку – Перську. І робити це так само довго, як і з Ормузом.

Деталі передає Clash Report. Там процитували заяву Ради з питань оборони Ірану.

Дивіться також Дизель на Київщині майже по 100 гривень: що відбувається на АЗС в Україні

Чи правда, що Іран замінує Перську затоку?

Принаймні, так пообіцяли в Тегерані.

В разі загрози іранським узбережжям або островам країна може встановити міни на ключових водних шляхах у Перській затоці, що може призвести до блокування всього регіону, а не лише Ормузької протоки. Іран попереджає, що, виходячи з минулого досвіду, знешкодження таких мін є надзвичайно складним завданням,

– пише Clash Report.



Перська затока та Ормузька протока на карті / Фото depositphotos

Цікаво! Перську затоку також називають Арабською або Аравійською.

Показуємо Перську затоку на карті світу

Таким чином, Іран розширює свій вплив не тільки на заблоковану Ормузьку протоку, а й далі. Від цих дій можуть постраждати сусідні країни – Ірак, Кувейт, Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Тобто фактично всі країни Перської затоки, всі сусіди Ірану, які й так потерпають від агресії режиму аятол.

Що за острови є в Ірану?

Мова передусім про Харк або Харг – так званий нафтовий острів, через який іде майже весь експорт нафти з Ірану.

ЗМІ вже кілька тижнів пишуть про те, що США можуть захопити острів. Якщо це станеться, у Вашингтона не буде потреби в сухопутній операції в Ірані. Той, хто контролює Харк, фактично контролює Іран.

У Тегерані це розуміють і реагують відповідно – погрозами та ескалацією. Що змушує Америку тричі подумати і зважити, чи так уже потрібен їй Харк.

Показуємо острів Харк в Ірані на карті

Окрім Харка, до складу Ірану входять острови Кешм (в Ормузькій протоці), Лаван, Сіррі, Кіш тощо.

Цікаво! Reuters також цитують заяву іранців. І звертають увагу, що плавучі міни можна випускати з узбережжя.

Важливо сказати, що в 1980-х під час ірано-іракської війни Іран перекрив мінами і Ормузьку протоку, і Перську затоку. Тоді, як твердять в Ірані, з ними не могли впоратися понад 100 тральщиків. CNN писали про цей економічний вимір війни ще до початку операції США "Епічна лють".

Що з Ормузькою протокою зараз?

Президент США Дональд Трамп погрожував атакувати іранські електростанції, якщо Ормузьку протоку не буде повністю відкрито протягом 48 годин. У відповідь Іран сказав, що протока відкрита для всіх, окрім ворогів.

Які наслідки перекриття Ормузької протоки?