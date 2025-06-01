Іран назвав свою операцію проти США "Оголошення перемоги": кадри пусків ракет
- Іран завдав ракетних ударів по базах США в Катарі та Іраці у відповідь на американську атаку на іранський ядерний об'єкт.
- Корпус вартових ісламської революції попередив про можливі наслідки для американської військової інфраструктури та Ізраїлю.
Іран ударив по базах США після того, як Америка атакувала ядерний об'єкт цієї країни. ЗМІ поширюють відео пусків ракет по американських військових.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
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Що пишуть в Ірані про атаку по базах США
Під ракетний обстріл Ірану потрапили бази США в Катарі та Іраці. Іранське інформаційне агентство Tasnim назвало удар частиною операції під назвою "Оголошення перемоги".
Західні ЗМІ пишуть, що в Катарі атакували авіабазу Аль-Удейд, а в Іраці – авіабазу Айн аль-Асад.
Іран завдає ударів по американських базах: дивіться відео
Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що це "відповідь на напад США на мирні ядерні об'єкти Ірану". І попередив: майбутні атаки США можуть призвести до падіння американської військової інфраструктури в регіоні та знищення Ізраїлю.
Цікаво, що іранські атаки відбулися досить швидко. В мережі писали, що, можливо, Тегеран завдасть удару протягом кількох днів, але це сталося вже 23 червня. У низці близькосхідних країн закрили повітряний простір, а Трамп перебуває у ситуаційній кімнаті.