Іран повідомив про ураження ядерного об'єкта в Натанзі: чи є небезпека радіаційного витоку

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану триває. Тегеран заявляє про атаку на важливий ядерний об'єкт.

Посол Ірану при МАГАТЕ поскаржився, що 1 березня США та Ізраїль вдарили по великому ядерному комплексу у Натанзі. Про це пише Reuters.

Що відомо про удар по Натанзі?

"Знову вчора вони атакували мирні захищені ядерні об'єкти Ірану", – поскаржився іранський посол Реза Наджафі журналістам на засіданні ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії.

На запитання, які об'єкти були уражені, він відповів: "Натанз".

Генеральний секретар МАГАТЕ Рафаель Гроссі прокоментував ядерну небезпеку у зв'язку із бойовими діями на Близькому Сході.

Він заявив, що на сьогодні немає жодних ознак, що будь-які ядерні об'єкти в Ірані, включно з АЕС у Бушері та дослідницьким реактором у Тегерані, були пошкоджені або уражені.

Гроссі пояснив, що намагається зв'язатися з іранськими ядерними регуляторами через IEC, але поки відповіді немає. Він висловив сподівання, що цей важливий канал зв'язку відновлять якнайшвидше.

Довідка: IEC – Інцидентно-аварійний центр, який реагує на надзвичайні ситуації з ядерною чи радіаційною безпекою, збирає інформацію і координує дії у разі аварій чи атак.

Також генсек МАГАТЕ наголосив, що жодних підвищень рівня радіації в сусідніх з Іраном країнах не зафіксовано.

Водночас Гроссі визнав, що ситуація дуже тривожна.

Ми не можемо виключити можливість радіологічного викиду, який вимагатиме евакуації великих територій. Проте МАГАТЕ працює з країнами регіону та міжнародною спільнотою і готове швидко реагувати у разі будь-яких порушень ядерної безпеки,

– наголосив чиновник.

Гроссі висловив впевненість, що тривале вирішення конфлікту можливо лише за допомогою переговорів. МАГАТЕ готове підтримати будь-які переговори, надаючи технічну, нейтральну і експертну допомогу.

Довідка: Натанз – головний об'єкт Ірану для виробництва збагаченого урану, необхідного для його ядерної програми. Розташований в Ісфаганській провінції. Працює для мирних ядерних програм (електроенергія та дослідження), але за останні роки викликав занепокоєння через потенціал виробництва матеріалу для зброї. Велика частина об'єкта розташована під землею для захисту від авіаударів та саботажу. Використовуються центрифуги для збагачення урану. Влітку 2025 року зазнав ударів з боку США та Ізраїлю.

