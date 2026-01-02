Іран вперше історії хоче продавати свої передові системи озброєння, зокрема балістику, безпілотники і військові кораблі, використовуючи цифрові активи. Це іранці хочуть робити, аби обійти фінансовий контроль Заходу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Що відомо про новий крок Ірану?

Готовий вести перемовини за військовими контрактами, що допускають оплату в цифрових валютах, Іранський центр з експорту оборонної продукції Міноборони, відомий як Mindex.

Також він не виключає оплату за допомогою бартерних угод та іранських ріалів, згідно з рекламними документами та умовами оплати.

Довідково. Mindex – це державна організація, яка відповідає за закордонні продажі військової техніки. За її твердженням, вона співпрацює із 35 країнами.

Пропозиція, вочевидь, є одним із перших відомих випадків, коли держава публічно заявила про свою готовність приймати криптовалюту як оплату за експорт стратегічної військової техніки,

– зазначають у FT.

У Mindex кажуть, що покупці іранських систем озброєння мають погоджуватися з умовами використання зброї "під час війни з іншою країною". Водночас додають, що це ще можуть обговорити договірні сторони окремо.

У компанії є онлайн-портал і віртуальний чат-бот, які допомагають потенційним клієнтам під час покупок.

"Слід зазначити, що, з огляду на загальну політику Ісламської Республіки Іран щодо обходу санкцій, проблем із виконанням контракту немає. Придбаний вами товар буде доставлено вам у найкоротші терміни", – запевняють на сайті організації.

Цін публічно не виставляють, а оплату можна здійснити і в країні призначення.

Mindex також пропонує клієнтам особисто оглянути товари в Ірані, якщо буде "схвалення з боку органів безпеки".

У FT наголошують, що країни, які здійснюють платежі Ірану через традиційні фінансові установи, можуть бути заблокованими у фінансових системах Заходу через санкції США, ЄС та Великої Британії.

