Воєнна операція США проти Ірану: як може відповісти Тегеран і чи захистять Китай і Росія

Дональд Трамп приходив до Білого Дому під гаслом: "Світу – мир", але тепер готується провести воєнну операцію проти Ірану. Причин зацікавленості Дональда Трампа в тому, щоб розбомбити Іран, декілька. Головна з них полягає у небажанні Тегерану згортати свою ядерну програму на вимогу та за правилами Вашингтона.

24 Канал розповідає, що до цього призвело, наскільки нова війна реальна та якою вона може бути.

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Як Трамп "забув" про ядерну угоду з Іраном, з якої сам же і вийшов

Ще не так давно Іран був готовий згорнути свою ядерну програму і навіть робив кроки для цього, але президент Трамп під час свого першого приходу в Білий дім скасував так звану ядерну угоду (вона ж JCPOA), яку уклав з Іраном Барак Обама ще у 2015 році.

Насправді не лише він – угода була багатостороння і крім США іншими її учасниками були Китай, Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія та ЄС. Ба більше, вона досі чинна (термін діє спливає влітку 2025 року), просто без Америки.



Оголошення угоди щодо іранської ядерної програми 2 квітня 2015 року / фото Держдепу США

Дональд Трамп після вступу на посаду з ядерної угоди вийшов у 2018 році у своєму нині добре відомому на весь світ стилі – брутально і нікого не запитавши.

Нині експерти пояснюють цей скандальний крок не раціональними причинами і навіть не аргументами Ізраїлю про підступність іранців, а особистими якостями Трампа, а саме – його заздрістю до попередника Обами і ненавистю до нього. Тому Трамп зробив навпаки і власноручно заклав міну сповільненої дії в і без того проблемному регіоні.

У підсумку встановилося тривале статус-кво, відповідно до якого санкції повільно душать Іран, а той відчайдушно намагається збагачувати уран і таки отримати ядерну зброю. США залишалися десь обабіч і просто спостерігали без різких рухів.

Як Трамп погрожує Ірану та чим може Тегеран відповісти

Після повернення Трампа до Білого Дому він знову зацікавився Іраном і дізнався, що той досі збагачує уран і досі є державою-терористкою. Тому до аятол полетів ультиматум із негайною вимогою зупинити ядерні експерименти та вклонитися Трампу.

Фрагмент листа Трампа до рахбара Хаменаї, цитується за Sky News Arabia:

"Сполучені Штати Америки під моїм керівництвом готові зробити важливий крок на шляху до миру і деескалації. Разом ми зможемо зняти санкції, зміцнити іранську економіку і відкрити двері для співробітництва між нашими країнами на благо наших народів, а також стабільності та миру на Близькому Сході і в усьому світі. Але я Вас попереджаю: якщо Ви відкинете цю простягнуту руку й іранський режим обере шлях ескалації, подальшої підтримки терористичних організацій і військових авантюр, відповідь буде рішучою і блискавичною. Ми не будемо сидіти склавши руки перед обличчям погроз з боку вашого режиму нашому народу або нашим союзникам. Мир – це не слабкість, а вибір сильних. Іранський народ – великий народ, який заслуговує на краще майбутнє без ізоляції, без злиднів і без страждань. Якщо Ви готові до переговорів, ми теж готові. Але якщо Ви продовжите ігнорувати інтереси світу, історія запам'ятає, що Ви втратили чудову можливість".

Іранська влада на таке образилася, але прямо не відмовлялася й спробувала "петляти", запропонувавши непрямі переговори (про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан). На це вже образився Трамп і тому нині готується завдати удару по Ірану. Нового тут нічого немає: завдяки судовим процесам над Трампом ми знаємо, що він зберігав плани секретних операцій проти Ірану в себе у вбиральні в маєтку в Мар-а-Лаго, а також розповідав деталі гостям свого гольф-клубу.

Нині ЗМІ та експерти говорять про операцію проти Ірану як про щось невідворотне. Десь так сприймають все й в самому Ірані – там вкотре привели збройні сили в бойову готовність, зокрема ракети на підземних об'єктах. А ще показали свої величезні бункери, натякаючи, що готові до такого розвитку подій.



Іран може атакувати віддалені об'єкти, бо має у своєму арсеналі невідому кількість балістичних ракет Ghadr-1 дальністю польоту 2000 кілометрів, а також крилаті ракети Soumar дальністю польоту, за оцінками, до 2000 – 3000 кілометрів / інфографіка CSIS

Натякає на це й американська влада: Білий Дім старанно розповідає, що єменські хусити – це маріонетки Тегерану, а Іран – готував замах на Трампа і взагалі дуже агресивний. У хід пішли навіть українські аргументи. Зокрема, Трамп згадав про роль Ірану в російському вторгненні в Україну.

Ну, ми подивимось, що відбувається, я отримую звіти. Іран дійсно виробляє багато дронів, вони виробляють дуже ефективні дрони… Але Іран дуже високо у моєму списку речей, за якими треба спостерігати. Я тільки нещодавно відправив їм листа і сказав, що так чи інакше їм доведеться ухвалити рішення. Нам доведеться провести переговори, або з Іраном станеться щось дуже погане, а я цього не хочу. Я сподіваюсь, що ми з Іраном це залагодимо, а якщо ні – стануться дуже-дуже погані речі,

– Дональд Трамп погрожує Ірану під час брифінгу 28 березня 2025 року.

При цьому анонімні джерела розповідають вже геть страшні речі. Так, британський таблоїд Express пише, що Іран взагалі "може зникнути до вересня", якщо не згорне свою ядерну програму. При цьому вересень, якщо таблоїд написав правду, не випадковий місяць, бо термін дії JCPOA спливає влітку 2025 року, тобто США відвели собі на "маленьку переможну операцію" кілька тижнів чи місяців і планують все завершити до осені. Десь ми таке вже бачили, чи не так?

Якою може бути воєнна операція проти Ірану

Головне, що треба розуміти про "дуже-дуже погані речі", – це точно буде не велика війна, а воєнна операція.

Приблизний сценарій ми вже побачили нещодавно, коли американська авіація бомбила хуситів і представила це як незаперечну перемогу. Той факт, що рівно тим самим у 2024 році займався попередник Трампа – Джо Байден (США проводили операції спільно з Великою Британією та іншими союзниками), Трамп і його оточення проігнорували, але не забули приписати собі велику перемогу та остаточне розв'язання хуситського питання.

От тільки воно не вирішене – хуситів неможливо перемогти лише бомбардуваннями, вони не втратили свій воєнний потенціал після тижня бомбардувань і ще обов'язково нагадають про себе.

Якщо ж США дійсно хочуть ліквідувати це піратське гніздо, то потрібна наземна операція із залученням не лише військ союзників, які нині не дуже бажають цього робити (ОАЕ та Саудівська Аравія добряче на цьому обпеклися при попередній спробі).



Для наземної операції потрібні будуть американські морпіхи, а значить – будуть нові жертви. Крім того, територія хуситів – це гірські масиви, а бойові дії в горах нівелюють технічну перевагу армії США, ставлять її в рівні умови з партизанами в капцях, тому вона ризикує повторити долю американської операції в Афганістані.

Тоді для чого було бомбити Ємен? Крім лайків у соцмережах та емодзі в одному маленькому чатику в Signal – це безперечно привіт Ірану. Тому йому дійсно є що втрачати (на відміну від хуситів) і безперечно це буде дуже боляче.

Про стан іранської ППО ми маємо уявлення на прикладі спроб зупинити наліт ізраїльських ВПС у 2024 році. Нагадаємо, у жовтні ізраїльська авіація у відповідь на масований обстріл своєї території іранською балістикою (181 ракета), провела потужну акцію відплати, під час якої іранська ППО була легко подолана, і було завдано дошкульних ударів як по воєнних, так і по промислових об’єктах Ірану. Того самого, але в масштабнішому варіанті слід очікувати й нині.

Щоправда, є нюанси, бо арабські союзники США поспішили заявити, що закривають свій повітряний простір для американських воєнних літаків і не бажають втручатися в конфлікт.



Це суттєво зменшує можливості авіації США і робить операцію набагато дорожчою, адже літакам доведеться долати більші відстані, також доведеться використовувати більш далекобійні та дорожчі ракети.

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Втім, навряд Ілон Маск і його DOGE будуть проводити аудит операції, тому авіаносні групи США в Індійському океані можуть спокійно собі готуватися. Як і авіатори на острові Дієго-Гарсія, який минулого року хоч і був нібито переданий Великою Британією під суверенітет Маврикію, але угода про оренду воєнної бази американцями буде ще чинна багато десятиліть, і на час земного життя аятоли Хаменеї та його американського колеги Трампа його точно вистачить.



Острів Дієго-Гарсія / фото супутникових знімків

Якщо, звісно, Іран за прикладом японців і Перл-Харбору, не вирішить якимось дивом завдати превентивного удару по американській базі з літаками B-2 Spirit своїми балістичними ракетами (які не факт, що долетять, бо вважається, що дальність Ghadr-1 – лише 2000 кілометрів, Soumar – до 3000 кілометрів, а до Дієго-Гарсії – цілих 3800; а якщо долетять, то не факт, що не будуть перехоплені системами THAAD).



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З іншого боку в США є й ближчі бази, наприклад в Іраці та Сирії, Бахрейні та на Криті. До того ж завжди під боком є Ізраїль. Або навіть Туреччина, де на авіабазі Incirlik зберігається американська ядерна зброя. Це, звісно, наразі виглядає як фантастика, до того ж самовбивча, але бозна, що там у голові у 85-річного іранського рахбара.

Якою може бути відповідь Ірану

Як бачимо, банк цілей у Тегерана доволі великий, і він може завдати удару у відповідь.

Він робив це в січні 2020-го, коли запустив 15 балістичних ракет по американській базі "Айн-аль-Асад" в Іраку у відповідь на санкціоновану Трампом ліквідацію Касема Сулеймані. Тоді Тегеран повідомив американців через посередників про свої плани, але нині, залежно від масштабів американського удару, може й змінити тактику.

Потенційний удар США (та Ізраїлю) гарантовано буде потужним, але точно не руйнівним. І він точно не призведе до повалення режиму фундаменталістів. А значить, неодмінно буде жорстка відповідь. Її Хаменеї обіцяв США ще в лютому 2025 року. З огляду на баланс сил це буде щось нелінійне, наприклад зупинка судноплавства в Ормузькій затоці.

Вони (американці – 24 Канал) погрожують зробити щось погане, але ми не думаємо, це навіть малоймовірно, що вони вчинять зло ззовні. Але навіть якщо вони це зроблять, наша відповідь буде жорсткою. Якщо ж раптом вони задумають підняти заколот усередині країни, то сам іранський народ дасть їм відповідь,

– верховний лідер Ірану Алі Хаменеї погрожує США під час проповіді з нагоди Ід аль-Фітр.

"Іран залишається прихильним миру, стабільності та безпеці в регіоні і не прагне до ескалації. Однак ми рішуче застерігаємо проти будь-якої військової авантюри і залишаємо за собою право на швидку і жорстку відповідь на будь-яку агресію США або їхнього посередника – ізраїльського режиму – проти нашого суверенітету, територіальної цілісності або національних інтересів. США несуть повну відповідальність за наслідки будь-яких ворожих дій", – заявив постійний представник ісламської республіки при ООН Амір Саїд Іравані.

Які можуть бути глобальні наслідки

У Тегерану досі є багато ракет різних типів і тих же дронів. Їхнє застосування точно призведе до втрат у США, а значить – є великий ризик ескалації. І тут вже починає працювати геополітика. Бо США має свої інтереси в регіоні і своїх союзників. І геть не у всіх є згадані вже THAAD, як у Ізраїлю. А також бажання допомагати союзнику, який безпідставно обкладає тебе митами та вимагає покірності.

А де геополітика, там і економіка та нагальне питання – а що буде з цінами на нафту, якщо США не вдарять томагавком по будиночку якогось іранського чабана та видадуть це за повну руйнацію ядерного об’єкта, а дійсно запустять по Ірану сотні своїх ракет з відповідними наслідками?

Є й інші питання. Чи буде відповідь на "неминучу відповідь" і що буде після? Що буде з ситуацією в самому Ірані, якщо він погодиться на ультиматум Трампа і схилить голову? Чи не стане цей прояв слабкості приводом до повстання? І чи є тоді в аятол підстави приставати на умови США?

Не треба забувати, що своїх союзників має й Іран. Це не лише рештки "Осі спротиву", але й, наприклад, Китай (ще той союзник, але це найбільший покупець іранської нафти, між іншим), а також Росія. З останньою Тегеран у січні 2025 року нарешті уклав великий міждержавний договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

До речі, так збіглося, що минулого місяця його нарешті підписав Путін, і нині воно чекає на ратифікацію у місцевому парламенті, що є формальною процедурою. Тобто американська атака може початися в той момент, коли угода офіційно запрацює. Що в такому разі буде робити Путін? А якщо іранці офіційно почнуть просити: "Путін, введи війська"? Чи погодиться Путін втратити обличчя перед уважними спостерігачами з країн Глобального Півдня?

Цікаво, чи обговорювали таку можливість Путін і Трамп під час спільної телефонної бесіди та чи не будуть робити це знову в новій, яка вже анонсована? Також дуже цікаво було б почути щось про "5Д-шахи" та чи були між двома адептами зон впливу спроби розміняти геополітичні карти? Так, мовиться про Україну, хто не зрозумів.

І якщо Росія тихо постоїть обабіч, то чи є гарантія, що те саме зробить її союзниця по вісі зла КНДР? У корейських комуністів, нагадаємо, багато спільного з Іраном, і після 2022 року співпраця лише посилювалася. Це може підтвердити навіть Тулсі Габбард.

Із 2022 року Китай, Росія, Іран і Північна Корея стали ще ближчими. Усунення прискорювального чинника війни в Україні навряд чи поверне ці відносини до довоєнного вихідного стану 2021 року,

– цікавий фрагмент з доповіді апарату директора Національної розвідки США про вісь зла.

Крім того, було б цікаво дізнатися, який план дій в Америки, якщо після її умовно поміркованого удару, завданого для галочки, Ізраїль, який, вочевидь, відчув запах крові та перейшов у режим берсерка, вдарить по Ірану своїм ядерним арсеналом? Скажете, не може такого бути? Та невже!

Все це робить іранське питання надзвичайно складним. Далеко не факт, що його здатна вирішити "атака легкої кавалерії", яку нині, вочевидь, планує команда Трампа. Натомість наземна операція потребує тривалої підготовки (зокрема, всередині Ірану), грошей та великого професіоналізму. І зовсім не факт, що нинішня команда, зібрана Трампом, його має. Утім, навіть досвід і відсутність журналістів у секретному чаті не гарантують того, що операція не обернеться провалом, як було у В'єтнамі, Афганістані чи під час другого вторгнення в Ірак.



Нагадування про професіоналізм команди Трампа / скриншот тої самої переписки в Signal видання Atlantic

Який з усього цього висновок? Потрібно мати свою ядерну зброю. Лише тоді ти в очах США будеш нормальним хлопцем, із яким можна мати справу.