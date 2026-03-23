Одразу після заяви Трампа: Іран та Росія несподівано провели перемовини
- Іран провів перемовини з Росією одразу після заяви Трампа про "успішні переговори" з Іраном.
- Ініціатором розмови між міністрами закордонних справ Ірану та Росії став Тегеран, проте деталі обговорень не розголошуються.
Тегеран провів перемовини з Москвою 23 березня. Сталося це одразу після заяви Трампа про "успішні переговори" з Іраном.
Про це пише The Times of Israel.
Що відомо про переговори Росії та Ірану?
Видання пише, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі провів розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
Ініціатором дзвінка став Тегеран. Скільки тривали переговори та що саме обговорювали сторони не повідомляється.
Але відомо, що Лавров закликав до "негайного припинення бойових дій і політичного врегулювання, яке враховує законні інтереси всіх залучених сторін, насамперед Ірану".
Що передувало?
Трамп оголосив про 5-денну паузу в ударах по Ірану після "успішних переговорів" щодо закінчення бойових дій. Перемовини тривали два дні, і обидві сторони продовжать діалог протягом тижня.
Тим часом Іран заперечує заяви Трампа про переговори, стверджуючи, що жодних прямих чи непрямих перемовин не було. Іранські офіційні особи зазначають, що США "зазнали поразки" після попереджень з боку Ірану та що Трамп "відступає".
Дещо пізніше американський президент знову заявив, що Іран дуже хоче укласти угоду. І це може статися уже протягом наступних 5 днів або й раніше.