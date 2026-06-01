Перемир'я чинне виключно на папері: Іран і США обмінялися ударами по базах

Переговори між американцями й іранцями нібито тривають, країни погодили припинення вогню. Втім, атаки по військових об'єктах продовжуються.

Удари з боку військових США підтвердили в Центральному командуванні збройних сил країни (CENTCOM).

Що відомо про обмін ударами між США та Іраном?

Американці, як повідомляють у CENTCOM, здійснили "обмежені та цілеспрямовані" удари по об'єктах в Ірані – зокрема по радіолокаційних станціях і пунктах управління дронами в районах Горук та на острові Кешм.

Операція відбулася 30 – 31 травня нібито у відповідь на дії Ірану, зокрема збиття американського безпілотника MQ-1, який перебував над міжнародними водами.

Так, американські винищувачі знищили системи ППО, наземний центр управління та два ударні дрони, які становили загрозу судноплавству в регіоні. У CENTCOM підкреслили, що американські військові не зазнали втрат, і заявили про продовження захисту своїх сил та інтересів на тлі напруженої ситуації та перемир'я.

Водночас Кувейт повідомив, що його ППО в ніч на 1 червня перехоплювала ракети та безпілотники. Американські сили нібито атакували телекомунікаційну вежу.

Іранські медіа, зі свого боку, заявили, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) завдав удару у відповідь по об'єкту, пов'язаному з атакою на телекомунікаційну інфраструктуру на острові Сірік.

Згодом іранське державне телебачення оприлюднило відео запуску балістичної ракети. На одному з кадрів було видно наліпку із зображенням пораненого Дональда Трампа та написом про "закриту" Ормузьку протоку до моменту виведення останнього американського військовослужбовця з регіону.

До слова, опозиційне іранське видання Iran International повідомляло, що влада в країні повністю перейшла в руки КВІР. Так, президент Ірану Масуд Пезешкіан подав у відставку.

Варто зауважити, що буквально кількома днями раніше США та Іран досягли угоди про 60-денний меморандум щодо припинення вогню та початку переговорів про ядерну програму.