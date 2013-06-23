Іран атакував бази США у відповідь: що наразі відомо про нове загострення на Близькому Сході
Після американських ударів по іранських ядерних об'єктах Тегеран здійснив помсту. Іран запустив ракети по базах США в Катарі та Іраку.
Усе, що наразі відомо про нове загострення на Близькому Сході, зібрав 24 Канал.
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Іран ударив по об'єктах США у відповідь
Американська база в Сирії переведена в "повну бойову готовність" на тлі іранських ударів 23 червня. Це основна діюча база США на північному сході Сирії – Касрак. За словами сирійського джерела у сфері безпеки, це одна з двох американських баз у регіоні, і зараз вона мобілізована в очікуванні можливого нападу. У The New York Times із посиланням на посадовців написали, що американська авіабаза Аль-Удейд у Катарі не зазнала ураження внаслідок іранського обстрілу. Ця авіабаза – найбільший американський військовий об'єкт на Близькому Сході, який був основною ціллю Ірану. Вона служить регіональною штаб-квартирою Центрального командування США, а розміщено там близько 10 000 військовослужбовців. ЗМІ пишуть, що Тегеран за кілька годин до атаки поінформував противника. Таке рішення, ймовірно, пов'язане з бажанням мінімізувати втрати. Невдовзі після іранських атак по базах США Ізраїль завдав ударів по Тегерану. Опісля 20:30 вечора в столиці Ірану пролунали вибухи. ЗМІ стверджують, що Сили оборони Ізраїлю завдали удару по місту. Ізраїль продовжуватиме завдавати ударів на всіх рівнях іранського режиму, В Ірані прокоментували подію, заявивши, що дійсно атакували авіабазу Аль-Удейд у Катарі після "відвертої військової агресії" "злочинного режиму Сполучених Штатів Америки". Тегеран заявив, що "не залишить без відповіді жодного нападу на свою територіальну цілісність, суверенітет та національну безпеку за жодних обставин". У Білому домі заявили, що президент США та Міноборони "уважно стежать" за потенційними загрозами для авіабази Аль-Удейд у Катарі. Тим часом Дональд Трамп разом зі своєю командою також перебуває в ситуаційній кімнаті. Президент також був там на вихідних, коли віддавав наказ про завдання ударів по Ірану, що призвело до такої реакції, У Катарі заявили, що внаслідок іранської атаки немає жертв та постраждалих. У МЗС країни запевнили, що протиповітряна оборона Катару перехопила ракетний удар. Там також вказали, що повітряний простір і територія країни є "безпечними". У понеділок, 23 червня, Іран випустив ракети по авіабазах США Аль-Удейд у Катарі та Айн-аль-Асад в Іраку. У мережі поширили кадри обстрілу в Катарі: дивіться відео
Авіабаза США в Катарі не зазнала ураження внаслідок атаки
Іран, імовірно, заздалегідь попередив США про атаку
Ізраїль вдарив по Ірану
– заявив речник армії Ізраїлю.
Іран підтвердив атаку на американські бази
Трамп у ситуаційній кімнаті після іранських ударів
– написали в Sky News.
Іран вдарив по базах США
Американська база в Сирії переведена в "повну бойову готовність" на тлі іранських ударів 23 червня. Це основна діюча база США на північному сході Сирії – Касрак.
За словами сирійського джерела у сфері безпеки, це одна з двох американських баз у регіоні, і зараз вона мобілізована в очікуванні можливого нападу.
У The New York Times із посиланням на посадовців написали, що американська авіабаза Аль-Удейд у Катарі не зазнала ураження внаслідок іранського обстрілу.
Ця авіабаза – найбільший американський військовий об'єкт на Близькому Сході, який був основною ціллю Ірану.
Вона служить регіональною штаб-квартирою Центрального командування США, а розміщено там близько 10 000 військовослужбовців.
ЗМІ пишуть, що Тегеран за кілька годин до атаки поінформував противника. Таке рішення, ймовірно, пов'язане з бажанням мінімізувати втрати.
Невдовзі після іранських атак по базах США Ізраїль завдав ударів по Тегерану.
Опісля 20:30 вечора в столиці Ірану пролунали вибухи. ЗМІ стверджують, що Сили оборони Ізраїлю завдали удару по місту.
Ізраїль продовжуватиме завдавати ударів на всіх рівнях іранського режиму,
В Ірані прокоментували подію, заявивши, що дійсно атакували авіабазу Аль-Удейд у Катарі після "відвертої військової агресії" "злочинного режиму Сполучених Штатів Америки".
Тегеран заявив, що "не залишить без відповіді жодного нападу на свою територіальну цілісність, суверенітет та національну безпеку за жодних обставин".
У Білому домі заявили, що президент США та Міноборони "уважно стежать" за потенційними загрозами для авіабази Аль-Удейд у Катарі.
Тим часом Дональд Трамп разом зі своєю командою також перебуває в ситуаційній кімнаті. Президент також був там на вихідних, коли віддавав наказ про завдання ударів по Ірану, що призвело до такої реакції,
У Катарі заявили, що внаслідок іранської атаки немає жертв та постраждалих. У МЗС країни запевнили, що протиповітряна оборона Катару перехопила ракетний удар.
Там також вказали, що повітряний простір і територія країни є "безпечними".
У понеділок, 23 червня, Іран випустив ракети по авіабазах США Аль-Удейд у Катарі та Айн-аль-Асад в Іраку.
У мережі поширили кадри обстрілу в Катарі: дивіться відео