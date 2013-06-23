Іран атакував бази США у відповідь: що наразі відомо про нове загострення на Близькому Сході

Після американських ударів по іранських ядерних об'єктах Тегеран здійснив помсту. Іран запустив ракети по базах США в Катарі та Іраку.

Усе, що наразі відомо про нове загострення на Близькому Сході, зібрав 24 Канал.

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Іран ударив по об'єктах США у відповідь