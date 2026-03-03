Дрони Ірану підпалили посольство США в Ер-Ріяді: Трамп пообіцяв відповісти

У дипломатичному кварталі Ер‑Ріяда пролунали вибухи вночі 3 березня. Згодом стало відомо, що це іранські бойові безпілотники атакували американське посольство.

Про це розповіли у CNN. Дональд Трамп вже заявив ЗМІ, що на інцидент буде відповідь.

Що відомо про атаку Ірану на посольство США у Саудівській Аравії 3 березня?

Посольство США у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді зазнало удару БпЛА, запущених з Ірану. Атака спричинила "обмежену пожежу та незначні матеріальні збитки", як заявили в Міноборони Саудівської Аравії. При цьому ніхто не постраждав, бо людей там не було.

Іранські провладні медіа писали, що дрони скерували просто на дипломатичну місію, підпаливши частину об'єкта. Усе це сталося на тлі уже кількаденного конфлікту між Іраном, Ізраїлем та США, що розгорівся в останній день лютого 2026 року.

Президент Дональд Трамп відреагував на атаку з рішучою заявою: США незабаром оголосять, яка буде відповідь, але вона точно буде. Водночас Трамп і раніше запевняв, що по Ірану битимуть далі та ще дужче.

