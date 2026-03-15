У Тегерані заявили, що Росія та Китай допомагають їм у війні
- Іран заявив про отримання військової допомоги від Росії та Китаю.
- Тегеран вважає Москву та Пекін стратегічними партнерами у протистоянні зі США та Ізраїлем.
Іран заявив, що отримує військову допомогу від Росії та Китаю на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. У Тегерані назвали Москву та Пекін стратегічними партнерами в протистоянні зі США та Ізраїлем.
Водночас деталі такої співпраці офіційно не розкривають. Про це повідомляє Politico.
Яку заяву зробив Іран?
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Росія та Китай допомагають Тегерану різними способами, зокрема й у військовій сфері. Про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу, коментуючи ситуацію навколо конфлікту Ірану зі США та Ізраїлем.
За словами іранського дипломата, Москва та Пекін залишаються стратегічними партнерами Тегерана. Він зауважив, що підтримка з їхнього боку не обмежується лише політичними заявами, а передбачає різні форми співпраці.
Водночас глава іранського МЗС не став уточнювати, у чому саме полягає ця військова допомога. За його словами, подробиці такої взаємодії не розголошують з міркувань безпеки.
Експерти зазначають, що військова співпраця між Іраном і Росією триває вже багато років. Країни обмінювалися озброєнням, технологіями та досвідом у сфері оборони, а також спільно намагаються обходити міжнародні санкції.
Зокрема, у попередні роки Іран постачав Росії ударні безпілотники, а Москва могла передавати Тегерану інші види озброєння та військові технології. Така співпраця значно посилилася після загострення протистояння Ірану із західними країнами.
Китай, своєю чергою, підтримує Іран економічно та може надавати технологічну допомогу, зокрема компоненти для військових систем. Пекін також є одним із головних покупців іранської нафти, що робить його важливим партнером Тегерана.
Що відомо про загострення конфлікту на Близькому Сході?
Заява іранського міністра пролунала на тлі масштабного загострення ситуації на Близькому Сході. Наприкінці лютого США та Ізраїль розпочали удари по низці іранських об’єктів, що фактично призвело до відкритого конфлікту.
Після цього багато країн світу почали активно реагувати на події, а союзники Ірану висловили політичну підтримку Тегерану. На цьому тлі заяви про можливу військову допомогу з боку Росії та Китаю можуть свідчити про подальше розширення міжнародної участі у конфлікті.
Іран також почав погрожувати іншим країнам ударами за допомогу США, зокрема й Україні.