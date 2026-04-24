Іран встановив нові міни в Ормузькій протоці, – Axios

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану цього тижня встановили нові міни в Ормузькій протоці.

Про це пише видання Axios, покликаючись на джерела, обізнані в цьому питанні.

Що відомо про нове мінування?

До того ж президент Трамп 23 квітня у соцмережі Truth Social наказав ВМС США "без вагань стріляти та знищувати" будь-які іранські судна, що спробують мінувати протоку.

Міжнародне енергетичне агентство назвало цю ситуацію найбільшим зривом постачання нафти в історії світового нафтового ринку, навіть масштабнішим, ніж нафтові кризи 1970-х років. Тому поява нових мін у протоці може лише поглибити кризу.

Це вже другий випадок, коли Іран мінує протоку з початку конфлікту на Близькому Сході. Наразі невідомо, чи всі міни з першої хвилі були виявлені та знешкоджені.

За словами джерел, американські військові пильно стежать за ситуацією. За попередніми оцінками експертів, до цього кількість мін не перевищувала 100 штук.

Що ще відомо про ситуацію в Ормузькій протоці?