"Рівень довіри – на нулі": Іран заперечив переговори зі США, але підтвердив контакт з Віткоффом

Дональд Трамп нещодавно заявив, що "непрямі переговори" з Тегераном проходять добре. Іран нібито погодився з більшістю пунктів мирної угоди щодо припинення бойових дій.

В інтерв'ю Al Jazeera глава МЗС Ірану Аббас Арагчі спростував заяви Трампа.

Чи справді Іран та США ведуть "непрямі переговори"?

Арагчі підтвердив, що між Іраном і США відбувався обмін повідомленнями – як напряму, так і через посередників у регіоні.

Водночас міністр наголосив, що це не означає ведення переговорів із Вашингтоном.

Він також зазначив, що продовжує отримувати повідомлення від Віткоффа напряму, як і раніше, однак це, за його словами, не свідчить про наявність переговорного процесу.

Арагчі заявив, що інформація про переговори США з якоюсь стороною в Ірані не відповідає дійсності.

За його словами, усі повідомлення проходять через Міністерство закордонних справ або надходять до нього, також є контакти між службами безпеки.

Окрім того, Арагчі спростував заяву Трампа про те, що Іран буцімто погодився з майже усіма пунктами американської угоди.

Ми не надсилали жодної відповіді на 15 американських пропозицій, а також не подавали жодних власних пропозицій чи умов,

– пояснив чиновник.

Міністр також зазначив, що Іран не ухвалював жодного рішення щодо переговорів зі США. Його країна наразі не бачить жодних підстав довіряти США.

Ми не маємо жодної віри в те, що переговори зі США принесуть якісь результати. Рівень довіри – на нулі,

– сказав міністр.

За його словами, Іран погодиться лише на повне припинення бойових дій у всьому регіоні, а не на тимчасове перемир'я.

Найближчі дні – вирішальні у війні США проти Ірану

Як пише The Guardian, глава Пентагону Гегсет заявив, що у США стає дедалі більше варіантів дій, тоді як у Ірану їх меншає.

За його словами, за місяць США змогли визначити умови, і найближчі дні будуть вирішальними.

Також він зазначив, що Іран це усвідомлює і майже нічого не може зробити з військової точки зору.

Конфлікт на Близькому Сході: останні новини