В интервью Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг заявления Трампа.

Действительно ли Иран и США ведут "непрямые переговоры"?

Арагчи подтвердил, что между Ираном и США происходил обмен сообщениями – как напрямую, так и через посредников в регионе.

В то же время министр подчеркнул, что это не означает ведения переговоров с Вашингтоном.

Он также отметил, что продолжает получать сообщения от Уиткоффа напрямую, как и раньше, однако это, по его словам, не свидетельствует о наличии переговорного процесса.

Арагчи заявил, что информация о переговорах США с какой-то стороной в Иране не соответствует действительности.

По его словам, все сообщения проходят через Министерство иностранных дел или поступают к нему, также есть контакты между службами безопасности.

Кроме того, Арагчи опроверг заявление Трампа о том, что Иран якобы согласился с почти всеми пунктами американской сделки.

Мы не присылали никакого ответа на 15 американских предложений, а также не подавали никаких собственных предложений или условий,

– пояснил чиновник.

Министр также отметил, что Иран не принимал никакого решения относительно переговоров с США. Его страна пока не видит никаких оснований доверять США.

Мы не имеем никакой веры в то, что переговоры с США принесут какие-то результаты. Уровень доверия – на нуле,

– сказал министр.

По его словам, Иран согласится только на полное прекращение боевых действий во всем регионе, а не на временное перемирие.

Ближайшие дни – решающие в войне США против Ирана

Как пишет The Guardian, глава Пентагона Гегсет заявил, что у США становится все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их становится меньше.

По его словам, за месяц США смогли определить условия, и ближайшие дни будут решающими.

Также он отметил, что Иран это осознает и почти ничего не может сделать с военной точки зрения.

