В интервью Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг заявления Трампа.
Действительно ли Иран и США ведут "непрямые переговоры"?
Арагчи подтвердил, что между Ираном и США происходил обмен сообщениями – как напрямую, так и через посредников в регионе.
В то же время министр подчеркнул, что это не означает ведения переговоров с Вашингтоном.
Он также отметил, что продолжает получать сообщения от Уиткоффа напрямую, как и раньше, однако это, по его словам, не свидетельствует о наличии переговорного процесса.
Арагчи заявил, что информация о переговорах США с какой-то стороной в Иране не соответствует действительности.
По его словам, все сообщения проходят через Министерство иностранных дел или поступают к нему, также есть контакты между службами безопасности.
Кроме того, Арагчи опроверг заявление Трампа о том, что Иран якобы согласился с почти всеми пунктами американской сделки.
Мы не присылали никакого ответа на 15 американских предложений, а также не подавали никаких собственных предложений или условий,
– пояснил чиновник.
Министр также отметил, что Иран не принимал никакого решения относительно переговоров с США. Его страна пока не видит никаких оснований доверять США.
Мы не имеем никакой веры в то, что переговоры с США принесут какие-то результаты. Уровень доверия – на нуле,
– сказал министр.
По его словам, Иран согласится только на полное прекращение боевых действий во всем регионе, а не на временное перемирие.
Ближайшие дни – решающие в войне США против Ирана
Как пишет The Guardian, глава Пентагона Гегсет заявил, что у США становится все больше вариантов действий, тогда как у Ирана их становится меньше.
По его словам, за месяц США смогли определить условия, и ближайшие дни будут решающими.
Также он отметил, что Иран это осознает и почти ничего не может сделать с военной точки зрения.
Конфликт на Ближнем Востоке: последние новости
По данным СМИ, Трамп готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым. США хотят сосредоточиться на ослаблении военно-морского флота Ирана и его ракетных запасов.
Иран обвинил Украину в участии в военных действиях против Тегерана. В Министерстве иностранных дел отмечают, что за время полномасштабной войны Украина подверглась многочисленным атакам иранскими дронами, переданными России, но ни один украинский беспилотник не ударил по Ирану.
Страны Персидского залива почти исчерпали ракеты для систем ПВО Patriot из-за интенсивных атак Ирана. Без поддержки США страны региона не смогли бы эффективно противодействовать атакам, поэтому обращаются к более дешевым альтернативам, таких как JDAM.