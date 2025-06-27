В Європі не вірять заяві Трампа про знищення ядерної програми Ірану, – The Financial Times

Після того, як 22 червня США завдали авіаударів по трьох ядерних об'єктах Ірану, Дональд Трамп заявив, що ядерній програмі Тегерана покладено кінець. Втім, у Європі мають іншу думку.

Розвідки європейських країн свідчать про те, що запаси Ірану високозбагаченого урану залишилися здебільшого неушкодженими після ударів США. Про це The Financial Times повідомили два чиновники, передає 24 Канал.

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Іран не втратив можливість створити ядерну зброю

408 кілограмів урану, збагаченого майже до рівня, придатного для створення зброї, на момент атаки 22 червня не зберігалися у Фордо – одному з двох основних об'єктів збагачення. Цей запас був розподілений по різних інших місцях.

Такі висновки європейських розвідників ставлять під сумнів заяву президента США Дональда Трампа, що бомбардування "знищило" ядерну програму Ірану.

Довідка: ЗМІ оприлюднили супутникові знімки Фордо за кілька днів до атаки. Там була помічена велика кількість транспорту. Припускається, що саме ним іранці могли вивезти уран з об'єкта. Дональд Трамп тим часом наполягає, що з Фордо нічого не вивезли. Вантажівки на знімках належали бетонщикам, які намагалися закрити верхню частину шахт.

За словами джерел, уряди ЄС досі очікують повного звіту розвідки щодо масштабу пошкоджень об'єкта Фордо, розташованого глибоко під горою біля священного міста Кум. Один з попередніх звітів заявляв про "значні пошкодження, але не повне руйнування конструкцій".

Експерти попереджають, що якщо Іран зберіг запаси збагаченого урану та розмістив сучасні центрифуги на прихованих об'єктах, він усе ще може мати потенціал для виробництва розщеплюваних матеріалів, потрібних для створення зброї.

Зверніть увагу! Загальний запас збагаченого урану в Ірані становив понад 8400 кілограмів, але більша частина була збагачена до низького рівня.