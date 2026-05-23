Помста за вбивство Касема Сулеймані: терорист КВІР хотів вчинити розправу над Іванкою Трамп

Перша донька американського президента Іванка Трамп стала ціллю спроби замаху з боку терориста, пов'язаного з тренуванням у структурах Корпусу вартових Ісламської революції. За інформацією джерел, 32-річний громадянин Іраку Мохаммад Бакир Саад Дауд аль-Сааді мав намір здійснити напад у відповідь на ліквідацію іранського військового командира Касема Сулеймані внаслідок удару США у 2020 році.

Нещодавно терориста затримали. Про це детальніше розповідають у матеріалі The New York Post.

Як терорист планував розправу над Іванкою Трамп?

Мохаммад Бакир Саад Дауд аль-Сааді нібито дав "обіцянку" вбити Іванку Трамп і навіть мав схему або план її будинку у Флориді. Також стверджується, що він прямо заявляв про намір атакувати родину Дональда Трампа, пояснюючи це бажанням помститися за смерть Сулеймані, якого вважав своїм наставником.



Мохаммад Бакир Саад Дауд аль-Сааді поруч із Сулеймані / Скриншот із матеріалу NYP

Зокрема, колишній заступник військового аташе в посольстві Іраку у Вашингтоні Ентіфад Кандар заявив, що після загибелі Сулеймані підозрюваний нібито говорив людям, що потрібно "знищити Іванку Трамп, щоб спалити дім Трампа так, як він зруйнував їхній дім".

Також зазначалося, що він мав інформацію або план щодо району у Флориді, де проживає родина Трампів. Інше джерело також підтвердило, що, за їхніми даними, готувався подібний план проти Іванки Трамп.

Крім того, підозрюваний нібито публікував у соцмережі X карту району у Флориді, де розташований маєток Іванки Трамп і її чоловіка Джареда Кушнера, разом із погрозливими повідомленнями арабською мовою. У цих дописах Мохаммад Бакир Саад Дауд аль-Сааді заявляв, що "жодні палаци і навіть Секретна служба не зможуть захистити" ціль, а також писав про етапи "спостереження та аналізу" і неминучість "помсти".



Саад Дауд аль-Сааді "сталкерив" Іванку Трамп / Скриншот

Що відомо про терориста й у яких ще злочинах його звинувачують?

Згідно з матеріалами, він є громадянином Іраку і нібито високопоставленим учасником мереж, пов'язаних із проіранськими угрупованнями, зокрема Катаїб Хезболла та КВІР. Його затримали в Туреччині 15 травня та екстрадували до США, де йому висунули обвинувачення у причетності до 18 атак і спроб атак у Європі та США.

Слідство стверджує, що Саад Дауд аль-Сааді міг бути причетним до нападів на об'єкти в різних країнах, зокрема підпалу банку Bank of New York Mellon в Амстердамі, ножового нападу в Лондоні, стрілянини біля консульства США в Торонто, а також інших інцидентів і невдалих спроб атак.

Також його пов'язують із підпалами та нападами на єврейські об'єкти в Європі, включно із синагогою в Льєжі та храмом у Роттердамі. За даними слідчих, він активно координував дії через соціальні мережі, публікував зображення зброї, погрози та фото з різних країн, включно з туристичними локаціями на кшталт Ейфелевої вежі та інших відомих місць.



Мохаммад Бакир Саад Дауд аль-Сааді / Скриншот

Окремо зазначається, що він використовував релігійну туристичну агенцію як прикриття для міжнародних поїздок і контактів. Разом із тим, у Саада Дауд аль-Сааді був іракський службовий паспорт, який, за словами джерел, давав йому спрощений доступ до перетину кордонів і проходження процедур у деяких аеропортах.

За твердженнями співрозмовників видання, він міг використовувати цей статус для частих поїздок і встановлення контактів із різними мережами. Після затримання він перебуває під вартою у США, у слідчому ізоляторі Metropolitan Detention Center у Брукліні, де утримуються також інші відомі ув'язнені.

Що відомо про вбивство Касема Сулеймані?

3 січня 2020 року іранський генерал Касем Сулеймані був ліквідований унаслідок точкового удару США біля міжнародного аеропорту в Багдаді. Операцію здійснили за рішенням президента Дональда Трампа.

Разом із Сулеймані загинув заступник керівника іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. За даними, їхній автомобільний кортеж був уражений ударом безпілотника MQ-9 Reaper невдовзі після прибуття до аеропорту.

У США Сулеймані вважали ключовою фігурою іранських військових операцій у регіоні та відповідальним за планування атак проти американських військових і дипломатів.