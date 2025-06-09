Іран скасував ядерні перемовини із США після удару Ізраїлю, – ЗМІ

13 червня Ізраїль почав масштабну військову операцію проти Ірану, оскільки той дуже сильно наблизився до отримання ядерної зброї. На тлі ізраїльської атаки Тегеран відкинув переговори США щодо атомного озброєння.

У неділю, 15 червня, мав відбутися шостий раунд ядерних переговорів між Іраном та США в Омані. Однак через атаку Ізраїлю Тегеран відмовився брати у ньому участь, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що відомо

Американська влада наразі не коментувала рішення Ірану. Водночас після ізраїльських ударів Дональд Трамп заявив, що США й надалі сподіваються шляхом переговорів досягти з Іраном угоди щодо ядерної програми останнього.

Зазначається, що у неділю спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф планував зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Нагадаємо, що США вимагають від Ірану обмежити його ядерну програму. Взамін вони пропонують зняття санкцій. Між країнами відбулося кілька раундів переговорів, але результату вони не принесли.

У понеділок, 9 травня, Дональд Трамп заявив, що Іран не погодився на одну з ключових вимог США в межах запропонованої угоди щодо іранської ядерної програми, а саме на призупинення збагачення урану. Тегеран прагне зберегти можливість збагачення урану на власній території. Це створює ризик для подальшого виробництва матеріалів для ядерної зброї.