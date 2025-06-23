Ізраїль ударив по в'язниці "Евін" у Тегерані, де тримали політв'язнів, – ЗМІ

У понеділок, 23 червня, Ізраїль завдав низку нових ударів по Тегерану. Зокрема, атакував сумнозвісну в'язницю "Евін".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Clash Report. Над іранською столицею здіймається дим.

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Ізраїль атакував в'язницю

Удень Ізраїль масовано атакував Тегеран. Зокрема, уражено Університет імені Шахіда Бехешті, будівлю Міністерства енергетики Ірану і штаб-квартиру сил "Басідж", пов'язаних із Корпусом вартових Ісламської революції.

Окрім того, відомо про удар по в'язниці "Евін", у якій утримують політичних в'язнів, журналістів, активістів та іноземних громадян – особливо після Ісламської революції 1979 року.

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До слова, в'язниця "Евін" – символ репресивного апарату Ісламської Республіки, що придушує інакомислення. Тюрма розташована в однойменному районі на півночі Тегерана.

Заклад відомий на увесь світ через систематичні порушення прав людини й катування, зокрема побиття, ураження електричним струмом, позбавлення сну та сексуальне насильство.

Нагадаємо, напередодні, 22 червня, у відповідь на американські удари Іран запустив щонайменше 27 балістичних ракет на Ізраїль – сирени лунали у північній та центральній частині країни.

Міністерство охорони здоров'я повідомило про 86 постраждалих. Влучання зафіксовано в понад 10 локаціях, зокрема в Тель-Авіві, Нес-Ціоні та Хайфі.