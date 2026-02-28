Ізраїль завдав "превентивного" удару по Ірану та атакує об'єкти "Хезболли" в Лівані

Армія оборони Ізраїлю вранці в суботу розпочала несподівану атаку по Ірану, в Тегерані пролунали щонайменше три вибухи. В Ізраїлі запровадили особливий режим надзвичайного стану через очікування можливих ракетних та дронових ударів у відповідь.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у суботу вранці завдала превентивного удару по Ірану. Іранські державні медіа повідомили про вибухи, що пролунали в Тегерані.

Дивіться також Зеленський зробив різку заяву про Іран

Чому Ізраїль атакує Іран?

Перед початком атаки військові розіслали загальнонаціональне попередження для Ізраїлю із закликом перебувати поблизу захищених укриттів. У ЦАХАЛ заявили, що це превентивний сигнал для підготовки населення до можливої ракетної атаки по території Ізраїлю. Наразі, за офіційною інформацією, запусків ракет у напрямку Ізраїлю не зафіксовано.

Ізраїль превентивно атакував Іран: дивіться відео

Міністр оборони Ісраель Кац підтвердив, що Ізраїль розпочав превентивну операцію проти Ірану "з метою усунення загроз для держави". Він оголосив про запровадження спеціального режиму надзвичайного стану на всій території країни.

За його словами, найближчим часом очікується можливий ракетний і безпілотний удар по ізраїльській території та цивільному населенню. Відповідно до Закону про цивільну оборону підписано наказ про введення особливого режиму на внутрішньому фронті. Після оцінки ситуації з 08:00 суботи набули чинності нові обмеження Служби тилу. Усі регіони переведені з режиму повної діяльності до режиму "необхідної діяльності".

Зверніть увагу! Серед запроваджених заходів – заборона освітнього процесу, масових зібрань та роботи більшості підприємств, за винятком критично важливих секторів. Громадян закликали стежити за офіційними повідомленнями Служби тилу та оновленнями на Національному порталі надзвичайних ситуацій і в мобільному застосунку.

Clash Report повідомляє, що ймовірно була спроба вбивства президента Ірану Масуда Пезешкіана. Здійнявся дим поблизу урядового комплексу у Тегерані. Розпочалася друга хвиля атаки на Іран.

У Тегерані здіймаються стовпи диму після атаки / N12

Крім того, ЦАХАЛ повідомив, що одночасно завдає ударів по об'єктах "терористичної інфраструктури" угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. Деталі операції наразі уточнюються.

Що цьому передувало?