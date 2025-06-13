В Ірані заявили, що ядерний об’єкт у Натанзі зазнав уражень

Організація з атомної енергії Ірану повідомила про пошкодження на ядерному об'єкті. Мовиться про об'єкт у іранському місті Натанз.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Іранський ядерний об'єкт зазнав уражень

У повідомленні Організації з атомної енергії Ірану йдеться про ураження ядерного об'єкта в Натанзі.

Унаслідок нападу пошкоджено кілька частин об'єкта. Наразі триває розслідування для оцінки обсягу пошкоджень,

– написали там.

Раніше повідомляли про атаку на ядерний реактор у Натанзі. Це відбулося вночі 13 червня, коли Ізраїль розпочав масштабну військову операцію проти Ірану.

Було атаковано низку військових об'єктів, пов'язаних з ядерною програмою Тегерану. Удар по ядерному реактору в Натанзі 13 червня підтверджували в МАГАТЕ. Відомо, що Ізраїль знищив два реактори, підземний ракетно-ядерний комплекс, ядерно-технологічний центр й лабораторії Ірану.

Також унаслідок ізраїльських атак загинула низка вчених-ядерників. Про це розповідали в місцевих ЗМІ.