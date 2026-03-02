"Не просто обороняємося": Ізраїль розпочав наступ проти "Хезболли"

Після атаки "Хезболли" Ізраїль не лише завдав ударів по об'єктах угруповання в Лівані. ЦАХАЛ також розпочав наступальну операцію проти терористичної організації.

Про це пише The Times of Israel.

До теми У наших інтересах, – експерт пояснив, як удари по Ірану можуть зіграти на руку Україні

Що відомо про новий наступ Ізраїлю проти "Хезболли"?

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еял Замір заявив, що ізраїльські військові розпочали "наступальну кампанію" проти "Хезболли".

Ми розпочали наступальну кампанію проти "Хезболли". Ми не просто обороняємося, тепер ми переходимо до наступу,

– сказав він.

За словами генерала, Ізраїлю потрібно готуватися до кількох днів боїв.

"Нам потрібна сильна оборонна готовність і постійна наступальна готовність, хвилями", – зазначив Замір.

Окрім того, Армія оборони Ізраїлю опублікувала термінове звернення до жителів прикордонних сіл Лівану із закликом евакуюватися з будинків на тлі операції проти "Хезболли".

Заради вашої безпеки ви повинні негайно евакуюватися з дому та відійти щонайменше на 1 000 метрів від сіл на відкриті території. Кожен, хто перебуває поблизу оперативників, об'єктів та зброї "Хезболли", наражає своє життя на небезпеку,

– йдеться у повідомленні.

Чому Ізраїль вирішив розпочати наступ проти "Хезболли"?