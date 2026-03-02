"Не просто обороняємося": Ізраїль розпочав наступ проти "Хезболли"
- Ізраїль розпочав наступальну операцію проти "Хезболли" після атаки з боку угруповання.
- Жителі прикордонних сіл Лівану отримали від ЦАХАЛ заклик евакуюватися через небезпеку, пов'язану з операцією.
Після атаки "Хезболли" Ізраїль не лише завдав ударів по об'єктах угруповання в Лівані. ЦАХАЛ також розпочав наступальну операцію проти терористичної організації.
Про це пише The Times of Israel.
Що відомо про новий наступ Ізраїлю проти "Хезболли"?
Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еял Замір заявив, що ізраїльські військові розпочали "наступальну кампанію" проти "Хезболли".
Ми розпочали наступальну кампанію проти "Хезболли". Ми не просто обороняємося, тепер ми переходимо до наступу,
– сказав він.
За словами генерала, Ізраїлю потрібно готуватися до кількох днів боїв.
"Нам потрібна сильна оборонна готовність і постійна наступальна готовність, хвилями", – зазначив Замір.
Окрім того, Армія оборони Ізраїлю опублікувала термінове звернення до жителів прикордонних сіл Лівану із закликом евакуюватися з будинків на тлі операції проти "Хезболли".
Заради вашої безпеки ви повинні негайно евакуюватися з дому та відійти щонайменше на 1 000 метрів від сіл на відкриті території. Кожен, хто перебуває поблизу оперативників, об'єктів та зброї "Хезболли", наражає своє життя на небезпеку,
– йдеться у повідомленні.
Чому Ізраїль вирішив розпочати наступ проти "Хезболли"?
Ліванське угруповання "Хезболла" 2 березня завдала ракетно-дронового удару по півночі Ізраїлю. Терористична організація пояснила свою атаку на Ізраїль "помстою за кров верховного лідера мусульман, аятоли Алі Хаменеї".
За лічені хвилини Ізраїль завдав обстрілів у відповідь по території Лівану. Згодом стало відомо, що під час ізраїльського удару по Бейруту загинув голова політичної фракції "Хезболли" Мухаммед Раад.
Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляло, що, за попередніми даними, внаслідок ізраїльських авіаударів по країні нібито загинула 31 людина. Ще 149 – зазнали поранень.