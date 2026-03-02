Укр Рус
Геополітика Близький Схід "Не просто обороняємося": Ізраїль розпочав наступ проти "Хезболли"
2 березня, 09:17
3

"Не просто обороняємося": Ізраїль розпочав наступ проти "Хезболли"

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Ізраїль розпочав наступальну операцію проти "Хезболли" після атаки з боку угруповання.
  • Жителі прикордонних сіл Лівану отримали від ЦАХАЛ заклик евакуюватися через небезпеку, пов'язану з операцією.

Після атаки "Хезболли" Ізраїль не лише завдав ударів по об'єктах угруповання в Лівані. ЦАХАЛ також розпочав наступальну операцію проти терористичної організації.

Про це пише The Times of Israel.

До теми У наших інтересах, – експерт пояснив, як удари по Ірану можуть зіграти на руку Україні 

Що відомо про новий наступ Ізраїлю проти "Хезболли"?

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еял Замір заявив, що ізраїльські військові розпочали "наступальну кампанію" проти "Хезболли". 

Ми розпочали наступальну кампанію проти "Хезболли". Ми не просто обороняємося, тепер ми переходимо до наступу, 
– сказав він.

За словами генерала, Ізраїлю потрібно готуватися до кількох днів боїв. 

"Нам потрібна сильна оборонна готовність і постійна наступальна готовність, хвилями", – зазначив Замір.

Окрім того, Армія оборони Ізраїлю опублікувала термінове звернення до жителів прикордонних сіл Лівану із закликом евакуюватися з будинків на тлі операції проти "Хезболли". 

Заради вашої безпеки ви повинні негайно евакуюватися з дому та відійти щонайменше на 1 000 метрів від сіл на відкриті території. Кожен, хто перебуває поблизу оперативників, об'єктів та зброї "Хезболли", наражає своє життя на небезпеку, 
– йдеться у повідомленні.

Чому Ізраїль вирішив розпочати наступ проти "Хезболли"?

  • Ліванське угруповання "Хезболла" 2 березня завдала ракетно-дронового удару по півночі Ізраїлю. Терористична організація пояснила свою атаку на Ізраїль "помстою за кров верховного лідера мусульман, аятоли Алі Хаменеї".

  • За лічені хвилини Ізраїль завдав обстрілів у відповідь по території Лівану. Згодом стало відомо, що під час ізраїльського удару по Бейруту загинув голова політичної фракції "Хезболли" Мухаммед Раад.

  • Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомляло, що, за попередніми даними, внаслідок ізраїльських авіаударів по країні нібито загинула 31 людина. Ще 149 – зазнали поранень.