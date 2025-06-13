Вбито низку високопосадовців Ірану: Ізраїль оприлюднив список загиблих під час атаки 13 червня

Ізраїль 13 червня атакував Іран. З'явився список загиблих від обстрілів.

Серед них високопосадовці Ірану. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

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Кого було ліквідовано в Ірані

В ізраїльській армії зазначили, що протягом ночі понад 200 винищувачів ВПС атакували понад 100 цілей по всьому Ірану, зокрема місця, де ховалися високопоставлені іранські військові керівники.

Зазначається, що було вбито 3 таких командирів:

генерал-майор Хоссейн Саламі, який керував усіма підрозділами країни,

️генерал-майор Мухаммед Багрі – начальник Генштабу Збройних сил Ірану,

️генерал-майор Голам-Алі Рашид – командувач Центрального командного штабу Хатам аль-Анбія (Корпус вартових Ісламської революції).

Довідково. Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) – це військова гілка виконавчої влади Ірану паралельно з армією. Під її контролем розробка балістичних ракет та придушення інакомислення в країні.

Серед ліквідованих також можуть бути командувачі ВПС, ВМС, високопоставлені офіцери КВІР, а також:

️ексглава Організації з атомної енергії Ірану та ключовий фізик-ядерник програми зі збагачення урану Ферейдун Аббасі-Давані,

президент Ісламського університету Азад, спеціаліст з лазерної ізотопної сепарації Мохаммад Мехді Теханчі.

Також іранські ЗМІ пишуть про загибель колишнього глави національної безпеки Ірану Алі Шамхані.