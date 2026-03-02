Укр Рус
Геополітика Близький Схід Ізраїль атакує столицю Ірану: росіяни бідкаються через вибух біля їхнього посольства
2 березня, 14:35
2

Ізраїль атакує столицю Ірану: росіяни бідкаються через вибух біля їхнього посольства

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Ізраїль завдав ударів по урядових об'єктах у центрі Тегерана.
  • Росіяни пишуть, що це було їхнього посольства й офісу телеканалу RT.

У Тегерані знову лунають вибухи. Країна під атакою Ізраїлю, ба більше – росіяни пишуть про вибух біля свого посольства.

Про це повідомляє російський пропагандистський канал SHOT. Іще був вибух біля російського каналу RT.

Дивіться також Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході 

Що відомо про вибухи в Тегерані сьогодні та що з російським посольством? 

SHOT пише, що вдень 2 березня було гучно біля російського посольства. 

Вибух біля посольства Росії у Тегерані – ЦАХАЛ завдав удару по одній із центральних площ столиці Ірану, 
– ідеться в повідомленні. 

ClashReport підтверджує удари, але не вказує, чи справді це біля посольства РФ. 

Ізраїль обстрілює Тегеран: дивіться відео 

Російська пропагандистська агенція ТАСС цитує Армію оборони Ізраїлю, мовляв, ВВС Ізраїлю розпочали широкомасштабну серію ударів по урядових об'єктах у центрі Тегерана.

Також там пишуть, що вибух пролунав поряд з офісом телеканалу RT (раніше – Russia Today) у Тегерані, триває евакуація. 

Наслідки вибуху біля російського каналу RT: дивіться відео

 

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що співробітники посольства не постраждали. будівля ціла. 

"У ці хвилини атаки в Ірані зосереджені на базах екстреної внутрішньої безпеки, сил Басідж та Революційних гвардій", – інформує "Інтеллі Ньюз". 

Згодом SHOT додали: США завдали удару по будівлі дипломатичної поліції Ірану. Вона є силовим спецпідрозділом, який відповідає за безпеку всіх дипломатичних представництв на території країни. 

Головний будинок цього підрозділу розташований на площі Фірдоусі в центрі Тегерана неподалік посольства РФ, куди і було завдано удару ЦАХАЛ.