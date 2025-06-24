Ізраїль офіційно погодився на пропозицію Трампа про припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном набуло чинності. Ізраїль вже офіційно погодився на пропозицію Сполучених Штатів.

Офіс ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу заявив, що країна "рішуче" відповість на будь-які порушення угоди про припинення вогню з Іраном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Що кажуть в Ізраїлі про припинення вогню

У заяві Офісу Нетаньягу йдеться, що Ізраїль досягнув своєї мети щодо усунення ядерної та балістичної загрози з боку Ірану.

Там дякують Дональду Трампу та США за підтримку в цьому. Також повідомляється, що сьогодні, 24 червня, ізраїльський лідер виступить із відповідною заявою.

Натомість Іран офіційно спростував інформацію про домовленості щодо припинення вогню з Ізраїлем. За словами міністра закордонних справ країни Сейєда Аббаса Арагчі, наразі жодних угод про перемир’я немає, а остаточне рішення буде прийняте пізніше.

Політик також зазначив, що якщо ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4:00 за тегеранським часом, Іран не буде продовжувати свою відповідь після цього.

Арагчі відзначив, що військові дії іранських Збройних сил тривали до останньої хвилини – до 4 ранку. Він подякував іранським воїнам за мужність і готовність захищати країну до останньої краплі крові, відповідаючи на будь-які атаки ворога.