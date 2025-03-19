Посол Ізраїлю відповів, чому Тель–Авів проголосував проти резолюції ООН щодо підтримки України

Минулого місяця Ізраїль та ще 17 країн проголосували проти резолюції ООН щодо підтримки України. Наша країна також часом голосує проти інтересів Ізраїлю, тому такі голосування є нормою.

Про це 24 Каналу розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, зауваживши, що позиція Ізраїлю щодо підтримки України незмінна. Водночас голос проти зумовлений підтримкою від стратегічного партнера країни.

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Чому Ізраїль проголосував проти

Посол Ізраїлю пояснив, що кожна країна, а особливо та, яка перебуває на стадії "гарячих" воєнних дій у себе на території, має певні обов'язки. США, які не підтримали резолюцію Генасамблеї ООН, яка засуджує війну Росії в Україні, для Ізраїлю – головний стратегічний партнер.

Саме тому іноді ми координуємо своє голосування зі Сполученими Штатами. Іноді ми отримуємо від них повідомлення з проханням підтримати ту чи іншу ініціативу. Цього разу ми вирішили підтримати прагнення Трама встановити мир,

– пояснив Бродський.

Він зазначив, що позиція Ізраїлю щодо російсько-української війни не змінилась – він підтримує територіальну цілісність України. Тим часом наша країна, за його словами, теж часом голосує в ООН проти інтересів його країни, що пояснює зобов'язанням перед ЄС.

Саме тому в Україні розуміють мотивацію та позицію Ізраїлю. Ми цей епізод переживемо і будемо далі будувати свої відносини,

– підсумував посол Ізраїлю.

Нагадаймо, що 24 лютого Генасамблея ООН підтримала резолюцію, ініційовану Україною та європейськими країнами, щодо війни в Україні. За документ проголосували 93 країни, 18 проголосували проти (серед них, крім США, Росії та Ізраїлю, також були Білорусь та Угорщина).