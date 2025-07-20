"Бібі поводився як божевільний": Нетаньягу дедалі більше дратує команду Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа дедалі більше занепокоєна діями ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. У Білому домі його вважають неконтрольованим.

Як повідомляють шість високопоставлених американських чиновників, попри досягнуте завдяки США припинення вогню в Сирії, ситуація на Близькому Сході стала для Білого дому приводом до зростаючої тривоги. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Axios.

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Як Нетаньягу дедалі більше дратує Білий дім?

Бібі поводився як божевільний. Він постійно все бомбить. Це може підірвати те, що намагається зробити Трамп,

– сказав один із посадовців Білого дому, маючи на увазі Нетаньягу.

Ще один чиновник згадав про авіаудар по християнській церкві в Газі, який змусив Трампа зателефонувати до ізраїльського прем’єра та вимагати пояснень.

За словами третього джерела, в оточенні Трампа поширюється думка, що Нетаньягу діє імпульсивно й деструктивно. Один з посадовців порівняв його з дитиною, яка відмовляється поводитися чемно.

Попри внутрішнє невдоволення, Трамп наразі не коментував ситуацію публічно. Незрозуміло також, наскільки він розділяє тривогу власних радників.

Минулого тижня Ізраїль завдав удару по колоні сирійських танків, яка прямувала до міста Сувейда у відповідь на криваві зіткнення між друзьким ополченням і озброєними бедуїнськими племенами. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, станом на суботу внаслідок цих сутичок загинуло понад 700 людей.

За заявами Ізраїлю, колона перетнула демілітаризовану зону на півдні Сирії та що сирійська армія бере участь в атаках на друзьку меншину. Це у Дамаску заперечують.

Спецпредставник США Том Барак закликав Ізраїль призупинити операції, щоб дати шанс дипломатії. У відповідь Ізраїль на короткий час зупинив атаки, але вже наступного дня завдав нових ударів – цього разу по штабу сирійської армії та району біля президентського палацу.

Ці удари застали Білий дім зненацька. Це засмутило Трампа, кажуть джерела.