США погодили продаж Ізраїлю систем наведення боєприпасів на понад півмільярда доларів

Державний департамент США схвалив можливий продаж Ізраїлю комплектів наведення боєприпасів JDAM і супутнього обладнання. Орієнтовна загальна вартість складає 510 мільйонів доларів США.

Про це йдеться в заяві Агентства оборонного співробітництва США (DSCA) від 30 червня, передає 24 Канал. Відомство вже надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес.

Дивіться також Як починалося протистояння Ірану та Ізраїлю та чому війна ще далека від завершення

Що відомо про рішення

Влада Ізраїлю звернулася з проханням закупівлі 3 845 комплектів наведення об'єднаних боєприпасів прямої дії (JDAM) KMU-558B/B для корпусу протибункерної бомби BLU-109 і 3 280 – для авіабомби MK 82.

Окрім того, включено інженерні, логістичні й технічні послуги уряду США і підрядників, а також інші пов'язані з ними елементи підтримки програми.

Запропонований продаж посилить спроможність Ізраїлю протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращуючи його здатність захищати кордони, життєво важливу інфраструктуру і населені пункти,

– йдеться в заяві DSCA.

Також зазначено, що це підвищить оперативну сумісність з американськими збройними силами й продемонструє прихильність США до безпеки Ізраїлю та модернізації його армії.

Нагадаємо, одразу після завершення "12-денної війни" Іран активізував переговори з Пекіном щодо купівлі китайських винищувачів Chengdu J-10C.

Тегеран хоче якомога швидше оснастити свої ВПС новими машинами, адже через російське повномасштабне вторгнення постачання близько 50 винищувачів Су-35 за контрактом із Москвою фактично заблоковані.