Об этом говорится в заявлении Агентства оборонного сотрудничества США (DSCA) от 30 июня, передает 24 Канал. Ведомство уже предоставило необходимую сертификацию, сообщив об этом Конгрессу.

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Что известно о решении

Власти Израиля обратились с просьбой закупки 3 845 комплектов наведения объединенных боеприпасов прямого действия (JDAM) KMU-558B/B для корпуса противобункерной бомбы BLU-109 и 3 280 – для авиабомбы MK 82.

Кроме того, включены инженерные, логистические и технические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные с ними элементы поддержки программы.

Предложенная продажа усилит способность Израиля противостоять текущим и будущим угрозам, улучшая его способность защищать границы, жизненно важную инфраструктуру и населенные пункты,

– говорится в заявлении DSCA.

Также указано, что это повысит оперативную совместимость с американскими вооруженными силами и продемонстрирует приверженность США к безопасности Израиля и модернизации его армии.

Напомним, сразу после завершения "12-дневной войны" Иран активизировал переговоры с Пекином о покупке китайских истребителей Chengdu J-10C.

Тегеран хочет как можно скорее оснастить свои ВВС новыми машинами, ведь из-за российского полномасштабного вторжения поставки около 50 истребителей Су-35 по контракту с Москвой фактически заблокированы.