У Росії тимчасово вимкнули відеокамери, які захищають Путіна: FT назвав причину

Вбивство аятоли Алі Хаменеї в Тегерані наприкінці лютого неабияк нажахало російського диктатора. Путін злякався, що його ліквідують так само, як іранського колегу.

Саме після вбивства аятоли російські спецслужби тимчасово вимкнули частину спеціальної системи відеоспостереження, яка охороняє Володимира Путіна та його найближче оточення. Про це Financial Times повідомили два джерела, знайомі з ситуацією.

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Чому камери для охорони Путіна тимчасово вимикали?

Йдеться про окрему систему відеоспостереження, яка не входить до мережі з майже 300 тисяч камер у Москві. Цю систему знову запустили лише після перевірки та спроб повністю відключити від інтернету.

Такі заходи безпеки Росія вжила після того, як ізраїльська розвідка нібито отримала доступ до великої кількості записів з іранських камер спостереження. Це допомогло визначити місце і час зустрічі Хаменеї з найближчими соратниками 28 лютого. Під час удару, який став початком спільної війни США та Ізраїлю проти Ірану, загинули кілька високопосадовців служби безпеки.

Це вбивство показало новий рівень технологій: використання штучного інтелекту для аналізу мільйонів годин відео з тисяч камер, щоб знаходити та відстежувати цілі.

Керівник ФСБ Олександр Бортніков минулого тижня попередив керівників регіональних служб безпеки, що масштабна система відеоспостереження Росії стала вразливою.

Він заявив, що ліквідація іранських чиновників стала "чітким попередженням". За словами Бортнікова, їхнє місцеперебування нібито визначили через "лазівки" у програмному забезпеченні камер спостереження в Тегерані.

Як кажуть співрозмовники FT, сучасний штучний інтелект дозволяє шукати у відео не лише конкретні об'єкти чи обличчя, а й поведінку людей. Наприклад, система може знаходити записи, де двоє людей передають сумку, людина змінює зовнішність або машина кілька разів проїжджає те саме місце.

У Росії давно побоювалися за безпеку Путіна, особливо через діяльність українських спецслужб.

За даними FT, українські хакери вже отримували доступ до російських дорожніх камер і використовували дані мобільних телефонів для допомоги в атаках на російських військових у Москві.

Один український хакер заявив FT, що камери в Москві, зокрема біля Кремля, "досі працюють і регулярно зламуються".

Водночас експерти визнають, що навіть найсучасніші технології не гарантують успіху. Наприклад, Ізраїлю довго не вдавалося знайти лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара, який використовував прості методи маскування – шарф і окуляри.