Именно после убийства аятоллы российские спецслужбы временно выключили часть специальной системы видеонаблюдения, которая охраняет Владимира Путина и его ближайшее окружение. Об этом Financial Times сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

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Почему камеры для охраны Путина временно выключали?

Речь идет об отдельной системе видеонаблюдения, которая не входит в сеть из почти 300 тысяч камер в Москве. Эту систему снова запустили только после проверки и попыток полностью отключить от интернета.

Такие меры безопасности Россия приняла после того, как израильская разведка якобы получила доступ к большому количеству записей с иранских камер наблюдения. Это помогло определить место и время встречи Хаменеи с ближайшими соратниками 28 февраля. Во время удара, который стал началом совместной войны США и Израиля против Ирана, погибли несколько высокопоставленных чиновников службы безопасности.

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Это убийство показало новый уровень технологий: использование искусственного интеллекта для анализа миллионов часов видео с тысяч камер, чтобы находить и отслеживать цели.

Руководитель ФСБ Александр Бортников на прошлой неделе предупредил руководителей региональных служб безопасности, что масштабная система видеонаблюдения России стала уязвимой.

Он заявил, что ликвидация иранских чиновников стала "четким предупреждением". По словам Бортникова, их местонахождение якобы определили через "лазейки" в программном обеспечении камер наблюдения в Тегеране.

Как говорят собеседники FT, современный искусственный интеллект позволяет искать в видео не только конкретные объекты или лица, но и поведение людей. Например, система может находить записи, где два человека передают сумку, человек меняет внешность или машина несколько раз проезжает то же место.

В России давно опасались за безопасность Путина, особенно из-за деятельности украинских спецслужб.

По данным FT, украинские хакеры уже получали доступ к российским дорожным камерам и использовали данные мобильных телефонов для помощи в атаках на российских военных в Москве.

Один украинский хакер заявил FT, что камеры в Москве, в частности возле Кремля, "до сих пор работают и регулярно взламываются".

В то же время эксперты признают, что даже самые современные технологии не гарантируют успеха. Например, Израилю долго не удавалось найти лидера ХАМАС Яхью Синвара, который использовал простые методы маскировки – шарф и очки.