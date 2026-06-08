Financial Times повідомляє про черговий візит Романа Абрамовича до Києва. Будьмо реалістами: людина такого рівня не з'являється в українській столиці без мовчазної згоди чи прямого доручення Володимира Путіна. У колонці для 24 Каналу проаналізуємо, чому російський диктатор змушений використовувати посередників і чи не є цей візит ознакою того, що "залізна" позиція Москви почала давати тріщини. (Спойлер – так, бо вже і Зеленського називають президентом, і проти "київського режиму" не дуже сильно виступають).

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Президент Зеленський використав олігарха Абрамовича, аби надіслати російському диктатору повідомлення про мирні переговори. Колишнього власника ФК "Челсі" минулого місяця запросили до Києва у спробі налагодити прямі переговори.

Так, вийшло не дуже результативно: 5 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму очільник держави-агресорки заявив, що зустрівся з російським бізнесменом і сказав йому, що не бачить сенсу у зустрічі із Зеленським. При цьому Путін не назвав імені бізнесмена – нібито він "діяв неофіційно".

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Перемовини поки на паузі, і такі спроби налагодити їх не увінчалися успіхом. Однак про що нам свідчить ця історія? Перш за все можемо припустити, що візит Абрамовича до Києва неофіційно, та все ж був погоджений Путіним. Оскільки згодом відбулася зустріч колишнього власника клубу "Челсі" й російського диктатора.

Єдиний росіянин, якого стерплять

Видання Financial Times, посилаючись на власні джерела, повідомляє: президент України Володимир Зеленський запросив колишнього власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича до Києва минулого місяця.

Глава держави буцімто попросив Абрамовича передати президенту Росії повідомлення про його готовність зустрітися на їхньому першому двосторонньому саміті через понад чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Джерела міркують: Україна хотіла продемонструвати свою серйозність щодо проведення прямих мирних переговорів з Росією, навіть попри те, що США, які прагнули посередництва у досягненні припинення вогню, відволікаються війною на Близькому Сході.

Київ, пише видання, сподівається, що успіх у зупинці наступу Росії, який в останні місяці значно сповільнився через величезні втрати та завдання шкоди внаслідок далекобійних авіаударів глибоко в тилу ворога, посилить стимул для негайного припинення вогню.

Але Путін залишається впевненим, що перевага Росії в ресурсах зрештою зламає опір України, і тому не виявив жодного інтересу до зустрічі із Зеленським.

У п'ятницю Путін заявив, що 21 травня після поїздки до Києва зустрівся з "одним із представників наших бізнес-кіл" та "цим, скажімо так, колегою", і сказав йому, що не бачить сенсу у зустрічі із Зеленським. "Єдиний сенс у цьому полягає в тому, щоб українці зупинили просування наших збройних сил", – сказав Путін аудиторії на флагманській економічній конференції Росії в Санкт-Петербурзі. Російський президент додав, що бізнесмен не діяв офіційно.

У неділю Володимир Зеленський підтвердив ці чутки, повідомивши виданню Sky News під час свого візиту до Лондона, де він зустрічався з прем'єр-міністром Кіром Стармером та лідерами Франції й Німеччини, що Абрамович зустрівся з ним у Києві.

"Він прийшов і хотів передати мені, що вони готові, що вони хочуть зрозуміти, що ми хочемо зробити", – сказав Зеленський про бізнесмена і додав: "Я сказав, питання не в нас, ви воюєте проти нас на нашій території. І я сказав йому про Донбас – це було ключове повідомлення – ми не підемо... І ми не дамо вам перемоги таким чином".

Зеленський сказав, що вони також "говорили про будь-які компроміси". Він сказав Абрамовичу, щоб той чітко заявив Путіну, що готовий зустрітися "будь-коли" та "у будь-якому форматі".

Я також нагадаю: олігарх брав участь у посередництві в проведенні раунду переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, хоча зусилля невдовзі провалилися після того, як Україна дізналася про ймовірні воєнні злочини російських окупаційних військ. Абрамович також допоміг укласти угоду про експорт українського зерна через Чорне море пізніше того ж року, пише Financial Times.

"Він потрібен, бо він єдиний росіянин, якого вони терпітимуть. Він ладнає з усіма", – сказало одне із джерел, близьке до російського олігарха.

Двоє високопосадовців України схарактеризували повідомлення, яке Зеленський надіслав через Абрамовича, трохи м'якше, але все ж нагадує відкритий лист до Путіна. Один із чиновників заявив, що тон повідомлення був менш антагоністичним, ніж у публічному листі.

До речі, в інтерв'ю для ведучої Ялди Хакім, на запитання про його "зухвалий" лист, Зеленський спочатку відповів з посмішкою: "Ви не читали першої версії!".

А вже згодом, даючи пояснення до листа, заявив: "Я надіслав відкритого листа, бо не знаю, чи він його прочитає, чи ні".

"Відкритий лист означає, що він має відповісти нам про те, що важливо для його суспільства, бо його суспільство живе в якомусь фантастичному світі, на який вони не нападали, що це не агресивна війна. Це несерйозно. Ось чому для мене дуже важливо відкрито ділитися тим, де ми перебуваємо…Вони закрили інтернет і багато іншого. У нас немає надто багато можливостей подавати сигнали цій країні, країні агресії", – пояснив Зеленський.

Наразі Путін "не так голосно" говорить про війну через втрати Москви на полі бою, сказав Зеленський. Він повторив, що зустрінеться з президентом Росії, якщо той захоче зупинити конфлікт.

Лист ще був пристойним

Тому далі я пропоную коротко нагадати собі, як українське керівництво листа Путіну писало.

4 червня Зеленський надіслав Путіну відкритого листа, закликаючи зустрітися, аби припинити війну між Росією та Україною вздовж нинішньої лінії зіткнення, наполягаючи, що це в інтересах Путіна, оскільки його економіка переживає труднощі, а військові втрати зростають, хоча й досягає обмежених вигод.

Але це президента Росії не переконало.

Путін заявив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі, але спочатку потрібно домовитися про її проведення, виходячи з того, про що він домовився з президентом США Трампом на Алясці минулого року, де американський лідер, як повідомляється, погодився, що Україна повинна відмовитися від Донбасу, щоб зупинити війну. Про щось так сильно і довго домовлялися, що воно – оце загадкове "воно", все ніяк не збудеться.

Коли росіяни згадують про "дух Анкориджа", хочеться зацитувати Лєрмонтова з його: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ".

На Заході України є така файна традиція – приходить священник і кропить хату свяченою водою, щоб вигнати звідти злих духів. Цікаво, чи практикували таке на Алясці, коли російська делегація нарешті покинула американську територію? Бо можна їм передати. У Кремлі так часто згадують якийсь "дух Анкориджа", що б я на місці американців замислилася про те, як приліт росіян туди відобразився в енергетичному плані на США.

Також Путін заявив, що наразі лише Україна зацікавлена ​​в зустрічах, оскільки вона хоче зупинити російський наступ – от і попався. Чиї ж бо дипломати, коли скиглять про санкції і аутсайдерство розказують, що вони "нє хотят войни"?!

Потім російський диктатор закликав свої війська в Україні: "Продовжуйте працювати, брати", – звернувшись таким чином до кадирівців, бурятів, інгушів, калмиків, якутів, яких Росія, власне, спершу поневолила і стерла їхню ідентичність, а потім відправила помирати в українському чорноземі.

Ми могли б тут згадати тамбовського вовка і російський фразеологізм, але не думаю, що буряти самі розуміють, чому недолуго росіян і їхнього верховного лідера називати "братом". Може, вони цим виразом навіть пишаються.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив: "Якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви". Так хай може Путін до Києва приїде? Якщо доїде, звісно. Боюся, дорогою з ним може трапитися щось лихе, і це навіть не на території України.

Путін відкинув прохання Зеленського зустрітися з ним для переговорів, розкритикувавши при цьому листа українського президента. До того ж, російський диктатор попросив не називати його старим. Таку заяву 73-річний Путін зробив під час дискусії на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Звісно, у нас є ще 79-річний містер Трамп. Дуже великий миротворець, який завершив дуже велику кількість воєн і геніально підняв (насправді опустив) свій рейтинг серед американського населення. Страшні стратеги 70+.

Отож, реагуючи на зауваження російського президента, Зеленський заявив: "На жаль, Росія знову обирає війну. Він просто не хоче її припиняти. Багато хто буде розчарований цією слабкою реакцією… Тож це означає, що Росії потрібно менше грошей і більше тиску на неї".

Словом, усі ці браві заяви Путін зробив під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі. На фоні мала бути "вєлікая Росія", а були "вєлікіє прільоти" і пожежі від українських безпілотників.

У ніч на 3 червня жителі Санкт-Петербурга повідомили про вибухи та пожежу в місті. Йшлося про атаку на Петербурзький нафтовий термінал. Понад 20 рейсів на виліт затримувалися або були скасовані в аеропорту Пулково – такий собі план "ковйор", уже стара добра традиція росіян, які хочуть кудись полетіти, а натомість сплять на підлозі аеропортів.

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Вже згодом Сили безпілотних систем ЗСУ та СБУ повідомили про ураження російського корвета "Бойкий", який є носієм ракетної зброї у Кронштадтській військово-морській базі у Ленінградській області. На фоні економічного форуму, що розпочинався якраз 3 червня, темним і похмурим був дим від влучань.

Якби хтось мене попросив написати хоку про ці події, які відбулися, я б підібрала хіба що такі слова:

Туман пихи

Змінився вибухами.

Знову чорно.

Хоч склади слів я, на жаль, не рахувала. Маю ще одне хоку до теми:

Треба добивать

Подумав, мабуть, Мадяр.

І вдарив знову.

6 червня у Санкт-Петербурзі теж було гучно. Сили оборони вдарили по нафтобазах і ракетному арсеналу під Петербургом. У ніч на 6 червня українські військові уразили нафтобази "Петергофская" та "Несте" в Ленінградській області. На об'єктах зафіксовані вибухи та пожежі. Також під удар потрапив арсенал 1060-го Центру матеріально-технічного забезпечення у Великій Іжорі, де зберігалися ракети, боєприпаси та військове майно. Повідомляється про детонацію та масштабне займання.

Губернатор російського Петербурга навіть закликав мешканців міста не залишати своїх домівок під час масового нальоту українських дронів вранці 6 червня.

Ну, в росіян же ж помпезного параду не було цього року. Тому була змога спостерігати літальні апарати над Росією. Але є один нюанс – то були неквапливі, гучні і дуже гарні українські дрони.

Словом, всі мільярди мільйонів грошей, які росіяни єхидно планували заробити на кризі на Близькому Сході, "з'їли" ремонти пошкоджених НПЗ.

Виплати Росії нафтопереробним заводам у травні були майже найвищими за понад два роки, що знизило доходи країни від нафти і газу, навіть попри те, що війна в Ірані сприяла зростанню цін на сиру нафту. Про це пише видання Bloomberg.

Міністерство фінансів країни-агресорки повідомило днями, що минулого місяця уряд виплатив нафтопереробникам 204 мільярди рублів – майже 3 мільярди доларів. Це вп'ятеро більше, ніж роком раніше. Платежі, які частково компенсують нафтопереробним заводам різницю в цінах на транспортне паливо в Росії та за кордоном, різко зросли після зростання світових ринків через війну з Іраном. Субсидії мають вирішальне значення для російських виробників палива, які протягом останніх кількох місяців майже щодня зазнавали атак українських дронів.

Удари по нафтопереробних заводах вже призвели до зниження рівня переробки нафти в країні до найнижчого рівня за понад 16 років, що збільшило експорт сирої нафти та змусило уряд запровадити заборону на експорт авіаційного палива на додаток до обмежень на бензин.

"Нафтогазова промисловість забезпечує близько п'ятої частини загальних доходів російської держави. Скарбниця країни залишається під тиском через зростання вартості повномасштабного вторгнення в Україну, а високопосадовці уряду вже попередили Путіна, що очікувані витрати на війну ризикують небезпечно збільшити дефіцит бюджету", – пише Bloomberg.

Згідно з розрахунками Bloomberg, доходи від нафти і газу у травні впали на 20% у порівнянні з попереднім місяцем. Це пояснюється тим, що у квітні враховувалися доходи від збору на прибуток, який сплачується лише чотири рази на рік.

Від Києва за 3 дні – до ЗРК на дахах будинків

Здавалося б, щоб усіх цих збитків не було, росіяни мали б завершити війну. Але ні, Росія – дуже унікальна країна, тому вони вирішили піти довшим і креативнішим шляхом. Просто поставили установки ППО на дахи цивільних будинків під Москвою.

У п'ятницю на дах житлової висотки в московському районі Сокольнікі вертольоти встановили зенітно-ракетний комплекс. На кадрах видно установку протидронової модифікації "Панциря". Московську ППО продовжують посилювати після появи повідомлень про нестачу ракет під час останньої масованої атаки на столицю.

ЗРК встановили вертольотом на дах житлового комплексу бізнес-класу. Вірогідно, у ЖК встановили модифікацію комплексу "Панцир-СМД-Е", призначену для боротьби з безпілотниками. Наприкінці травня таку ж ЗРК встановили на дах 42-поверхового бізнес-центру Nordstar Tower. "Панцир-СМД-Е" використовує малі та середні ракети.

Я нагадаю, у мережі з'явилися кадри, на яких російські військові за допомогою важкого гелікоптера Мі-26 транспортують та встановлюють новий зенітний комплекс "Панцир-СМД-Е" на дах бізнес-центру Nord Star у Москві. Це вже щонайменше четверта відома система такого типу, розміщена безпосередньо в межах російської столиці.

Аналітики пишуть, що робота ЗРК "Панцирь" безпосередньо у місті стає загрозою для цивільного населення, не тільки через падіння уламків, але й через низьку точність російських систем та особливість ракет, які мають розгінний блок, що безконтрольно падає після відпрацювання.

"Бізнес-центр Nord Star, на дах якого нещодавно встановили "Панцирь-СМД-Е", розташований впритул до школи та житлового будинку. Тобто, у разі влучання по цьому ЗРК безпілотника, уламки будуть падати прямо на школу та дітей які там навчаються. Однак рашистам абсолютно начхати на норми міжнародного гуманітарного права, а також власне цивільне населення, яке регулярно страждає від роботи протиповітряної оборони, а також від КАБів, які постійно губить російська авіація на прикордонні. Тому такі небезпечні методи для них є нормою", – пише Defense Express.

Звісно, росіяни мали б поставити якісь логічні питання своїй владі. Але поки що все завершується сторіз у стилі "війна прийшла до них додому". Цікаво, чому?

Що ж, недобре виходить. Від Києва за три дні – до "Панциря" на московському бізнес-центрі.

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