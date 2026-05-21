Володимир Путін посилив тиск на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на тлі падіння його популярності в країні та послаблення урядової коаліції. Таким чином диктатор прагне позбутись лідера Європи, які найактивніше підтримує Україну.

Про це ідеться у матеріалі видання Politico.

Чому Путін тисне на Мерца саме зараз?

Для глави кремлівського режиму Путіна вигідною є ситуація, за якої рейтинг канцлера Німеччини Фрідріха Мерца падає на тлі економічного послаблення країни.

В такому разі ультраправа партія Альтернатива для Німеччини виходить у лідери опитувань напередодні земельних виборів у Східній Німеччині.

Автори видання наголошують, що цей момент є ідеальним для Кремля, аби відсторонити від влади європейського лідера, який чи не найбільше підтримує Україну.

Росія шукає партнерів у Європі, яких вона може використовувати для власних цілей, і мета, природно, полягає в тому, щоб АдГ (Альтернатива для Німеччини – 24 Канал) прийшла до влади найближчим часом,

– сказав депутат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Він додав, що це дало б Росії "стратегічного партнера в Німеччині, а отже, і плацдарм у Європі".

Росія вже почала свою кампанію проти Мерца: які деталі

Медіа визначають, що Путін впродовж останніх тижнів застосовує як відкриті, так і приховані важелі впливу на ситуацію в Німеччині. Мовиться зокрема про обмеження постачання нафти до східних регіонів країни. Окрім того, диктатор запропонував обрати посередником на мирні переговори щодо війни в Україні колишнього канцлера Герхарда Шредера, намагаючись політичними рішеннями розколоти суспільство в середині.

Цікаво, що один із радників Путіна запросив депутатів від АдГ на щорічний економічний форум у Санкт-Петербурзі.

У кремлівських медіа намагаються показали Мерца як слабкого та неефективного політика, а відмову від відновлення енергетичної співпраці із Росією називають шкідливою для німецької економіки. Також російській пропагандисти критикують канцлера і його політичну силу, а також звинувачують у нібито "підбурюванні до війни".

Такі меседжі, пише видання, особливо активно сприймаються у східних регіонах Німеччини, де традиційно сильніші проросійські настрої.

Зазначимо, що Берлінський аналітичний центр Polisphere зафіксував різке зростання кількості критичних публікацій про канцлера Мерца у німецькомовному відділенні пов'язаної з Кремлем мережі "Правда" у порівнянні із початком року.

Аналітики наголошують, що не варто недооцінювати такі ресурси, оскільки саме їхні матеріали можуть впливати на великі мовні моделі та зведені штучним інтелектом резюме новин.

Німеччина просуває інтереси України в ЄС: деталі

Нагадаємо, 21 травня видання Der Spiegel повідомило, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся у листі до лідерів ЄС із проханням надати Україні спеціальний статус у ЄС. Зокрема Мерц пропонував Україні так зване асоційоване членство – спеціальний статус без негайного членства в ЄС.

Відповідно до пропозиції Мерца Київ міг би отримати:

участь із правом голосу в засіданнях Ради Європейського Союзу та Європейської Ради, а також участь без права голосу у роботі Європейської комісії та Європейського парламенту;

поступове включення до бюджету ЄС;

застосування статті 42.7, тобто положення про взаємодопомогу та захист ЄС, для надання Україні широких гарантій безпеки;

місце в Суді Європейського Союзу як помічника доповідача, що є своєрідною посадою судді нижчого рангу.

Своєю чергою речник Єврокомісії зауважив, що держави-члени блоку прагнуть якнайшвидше втілити таке розширення у реальність, мовляв, розширення є геостратегічною інвестицією в процвітання, мир та безпеку ЄС.