Канада може приєднатися до ЄС: як це взагалі можливо і чи згодні на це в Оттаві

У Європі все частіше лунають пропозиції щодо приєднання Канади до ЄС. На думку багатьох політиків таке партнерство буде надзвичайно корисним для всіх сторін.

Що відомо про політичні плани Європи? Незабаром ЄС підпише нову торгівельну угоду з США, яка передбачає відмову Америки від тарифної політики Трампа. Це свідчить про намагання Європи убезпечити себе від непослідовності президента Сполучених Штатів.

Також Євросоюз заявив, що не буде відновлювати енергоспівпрацю з Росією на тлі зростання цін на нафту після початку війни в Ірані. Єврокомісар з енергетики зазначив, що енергетична залежність від Росії буде небезпечною.

Також ЄС продовжує євроінтеграцію України. Стало відомо, що наша країна закрила останні три кластери. Тепер Україна розпочне роботу над реалізацією всіх умов для вступу.