Канада може приєднатися до ЄС: як це взагалі можливо і чи згодні на це в Оттаві
Міністр закордонних справ Франції заявив, що Канада може стати членом СЄ.
- Політики в Європі вважають, що союз з Канадою буде корисним для всіх сторін.
У Європі все частіше лунають пропозиції щодо приєднання Канади до ЄС. На думку багатьох політиків таке партнерство буде надзвичайно корисним для всіх сторін.
Про можливі перспективи євроінтеграції Канади повідомляє Politico.
Що кажуть у Європі про євроінтеграцію Канади?
Дев’ять країн сьогодні офіційно є кандидатами на вступ до ЄС. Інші можуть приєднатися до них. Ісландія за кілька тижнів або місяців. І, можливо, Канада в якийсь момент,
– сказав Барро.
У вівторок президент Фінляндії Александер Стубб запропонував прем'єр-міністру Канади Марку Карні "подумати" про вступ до ЄС. Барро та Стубб – найвисокопоставленіші політики, які обговорювали цю пропозицію, а речниця президента Єврокомісії відхилила ідею як нереальну.
Хоча повноцінне членство Канади в ЄС малоймовірне в короткостроковій перспективі, і поки що немає конкретних планів щодо його реалізації, враховуючи геополітичну турбулентність, це можливо.
Чому Європі потрібний союз з Канадою?
Лідери країн ЄС прагнуть посилити геополітичну роль блоку на тлі війни Росії в Україні та війни на Близькому Сході. Зауваження Барро щодо Канади було представлено не як конкретну політичну пропозицію, а радше як частину ширшого аргументу про те, що ЄС перетворюється на "третю наддержаву", здатну збалансувати суперництво між Сполученими Штатами та Китаєм.
Міністр закордонних справ Франції заявив, що ЄС завдяки своїй економічній вазі, демократичній моделі та регуляторній силі є надзвичайно привабливим партнером і багато країн світу прагнуть поглибити зв'язки з союзом.
Зверніть увагу! Розмови про Канаду як потенційного члена ЄС стали лунати частіше на тлі ускладнення стосунків зі Сполученими Штатами Дональда Трампа, який на початку свого другого президентства часто говорив про перетворення Канади на "51-й штат".
Канада вже відхилила будь-яку пропозицію щодо членства в ЄС, а прем’єр-міністр заявив, що планів приєднання до блоку немає.
Це не є метою. Це не той шлях, яким ми йдемо,
– сказав Марк Карні.