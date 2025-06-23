У Катарі кажуть про відсутність жертв внаслідок атаки та готовність відповісти Ірану

В Катарі заявили, що внаслідок атаки Ірану на американську базу жертв немає. Там додали, що залишають за собою право відповісти безпосередньо та відповідно до міжнародного права.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Іран вдарив по базі США в Катарі

В Катарі повідомляють, що на американській військовій базі Аль-Удейд у Досі немає жертв після атаки Ірану на цей об'єкт.

Вказується, що протиповітряна оборона Катару перехопила ракетний удар.

Нас запевнили, що катарські засоби протиповітряної оборони зірвали атаку та успішно перехопили іранські ракети,

– йдеться у заяві Катару, яку цитує видання.

В Міноборони країни додали, що інцидент не призвів до смертельних випадків чи поранень.

Там також вказали, що повітряний простір і територія країни є "безпечними".

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Нагадаємо, у в понеділок, 23 червня, в мережі з'явилася інформація про іранський обстріл американської авіабази Аль-Удейд у Катарі.

До того ж, іранські медіа зазначили, що ці удари є частиною операції під назвою "Благовіст перемоги". На авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку було активовано систему ППО через іранський обстріл.