Келлог несподівано зрадів зупинці переговорів між США, Україною та Росією

Кіт Келлог назвав правильним призупинення мирних переговорів між Києвом та Москвою за посередництва Вашингтона. Колишній спецпредставник США у питанні України пояснив свою думку.

У коментарі "Суспільному" Келлог нагадав, що переговірниками від США щодо України є Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони також є переговірниками у питанні Ірану. Їм було б важко працювати над двома треками перемовин одночасно.

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Чому Келлог привітав призупинення переговорів щодо України за участі США?

Колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог визнав, що переговори між Україною, США та Росією зараз фактично поставлені на паузу, і, на його думку, це навіть добре.

За словами Келлога, американські переговірники зараз зосереджені на ситуації з Іраном, тому не можуть одночасно активно працювати й над українсько-російськими переговорами. Він вважає, що через це Україна наразі самостійно веде боротьбу проти Росії, і, на його думку, робить це успішно.

Також Келлог вважає, що США у майбутньому посилять санкції проти Росії.

Американський чиновник додав, що планує відвідати Україну наприкінці літа 2026 року.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 8 червня провів розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

За словами українського лідера, це була "дуже позитивна розмова". Він подякував американцям за "готовність працювати максимально активно вже цими тижнями, щоб дати поштовх дипломатії для завершення війни Росії проти України".

На початку травня Зеленський повідомляв, що Віткофф і Кушнер мають приїхати до України на "на рубежі весни – літа".

Зауважимо, що 22 травня США оголосили про вихід з переговорів щодо України. Водночас там заявили, що готові повернутися, якщо з'явиться "можливість для конструктивних і продуктивних переговорів".