США хочуть використати мирні переговори щодо України для протидії Китаю, – Politico

США розглядають мирні переговори щодо війни в Україні як частину глобальної стратегії. Вашингтон прагне послабити зв’язок Росії з Китаєм.

Такий підхід може вплинути на баланс сил у світі. Про це повідомляє Politico.

Дивіться також Куба вже на межі: чи почне Трамп війну, щоб добити острів і чи втрутяться Китай з Росією

Як Україна вписується у протистояння США і Китаю?

У США розглядають мирні переговори щодо завершення війни в Україні не лише як шлях до припинення бойових дій, а і як інструмент глобальної геополітики. Йдеться про намір послабити стратегічний союз Росії та Китаю.

Як повідомляє видання, команда Дональда Трампа має довгострокову мету – використати потенційне завершення війни для зміни світового балансу сил. Зокрема, у Вашингтоні вважають, що завершення війни може відкрити шлях до економічного зближення з Росією та поступового віддалення Москви від Пекіна.

За даними видання, США прагнуть "заохотити Росію завершити війну… щоб зрештою змістити світовий баланс від Китаю".

Про бажання адміністрації використати мирні переговори з Україною для протидії Китаю раніше не повідомлялося. Але багато спостерігачів вважають, що цей план має мало шансів на успіх – принаймні, поки Путін та китайський лідер Сі Цзіньпін залишаються при владі. А ідея надання Росії економічних стимулів для зближення зі США викликає занепокоєння в України, сказав український чиновник, якому надано право залишитися анонімним для обговорення дипломатичних питань.

Водночас така політика насторожує і європейських партнерів США, адже це може виглядати як надмірні поступки Москві. Однак у Вашингтоні наголошують: ключовою загрозою у довгостроковій перспективі вважають саме Китай.

Аналітики зазначають, що стратегія США базується на класичному принципі геополітики – не допустити формування потужного альянсу між двома суперниками. У цьому випадку йдеться про Росію та Китай, які останніми роками значно посилили співпрацю.

Європа може допомогти Трампу в обмін на мир в Україні: що відомо?