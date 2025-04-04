Не обов’язково про Україну, – ексрозвідник КДБ пояснив, про що міг говорити Дмитрієв у США

До США на зустріч з спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом вирушив Кирило Дмитрієв. Заради цього візиту з російського посадовця навіть частково зняли санкції.

Поїздку Дмитрієва до Вашингтона могли не помітити через нові заяви Трампа. Як пояснив 24 Каналу колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, саме в цей час президент США оголосив про широкомасштабні мита.

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Чому Дмитрієв поїхав у США

Офіційно російський посадовець досі перебуває під американськими санкціями. Тому очевидно, що поїздка була важливою та знаковою, якщо йому все-таки дозволили в'їзд.

Не обов'язково вона стосувалася України. Сфера інтересів Дмитрієва – це гроші, укладання контрактів зі США, відновлення стосунків між двома країнами. Раніше вже були переговори між очільниками МЗС,

– зауважив Сергій Жирнов.

Ймовірно, запрацюють посольства, Росія вже представила кандидатуру можливого посла у Сполучених Штатах. Він навіть отримав агреман – попередню згоду уряду держави на прийняття цієї людини як глави дипломатичного представництва іншої країни.

Ба більше, Дмитрієв може вести переговори про певні грошові вигоди особисто для Владіміра Путіна. Відомо, що через свою дружину він пов'язаний з молодшою донькою російського диктатора, тому має мандат на обговорення грошових активів сім'ї очільника Кремля.

Цікаво, що раніше у Росії не було такого очевидного формування нового центра влади. Принаймні публічно про це ніхто не говорив. У Дмитрієва навіть міг виникнути конфлікт з Сєргеєм Лавровим, який теж був на переговорах у Саудівській Аравії. Очільник МЗС дотримується "яструбиної" політики, тоді як Дмитрієв навпаки говорить про відновлення співпраці, покращення відносини зі США.

Кажуть, що вони мало не побилися. Цей конфлікт можна окреслити, як конфлікт старого та нового покоління. Путін, Лавров, Ушаков, Патрушев, яким давно за 70 років, протистоять фактично своїм дітям,

– підкреслив колишній співробітник КДБ.

Новому поколінню вже давно набридли санкції, війна, незмінна політика. Ймовірно, вони формують новий центр влади, хочуть запинки бойових дій, можливості подорожувати й не жити під постійними обмеженнями.

Нагадаємо, радник голови ОПУ Михайло Подоляк зауважив, що Дмитрієв спробує "продати" Трампу вихід на російські ринки, спільні проєкти в Арктиці та в енергетичному секторі.

Сам Дмитрієв повідомив, що говорив з американцями про рідкісноземельні метали, відновлення авіасполучення та Україну. Він відзначив "позитивну динаміку" у стосунках зі США.