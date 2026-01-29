У Китаї відповіли на закиди про підтримку Росії в розробці ракет "Орешник"

Китай відкинув звинувачення у нібито постачанні Росії обладнання для виробництва балістичних ракет "Орешник" і заявив, що такі твердження не відповідають дійсності.

Відповідну заяву зробив речник міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь.

Як Китай реагує на звинувачення?

Представник МЗС КНР вкотре заявив, що позиція Пекіна щодо війни в Україні "залишається незмінною".

Ми ніколи не розпалюємо вогонь, не користуємося ситуацією та, звичайно, не погоджуємося на звинувачення або ухилення від відповідальності,

– підкреслив він.

Цзякунь відкинув закиди про нібито підтримку Китаєм російської війни проти України, назвавши їх спробою перекласти відповідальність за агресію на КНР. У зв'язку з цим він висловив офіційний протест.

Окрім цього, речник МЗС прокоментував російські удари по українській енергетичній інфраструктурі та можливу допомогу Україні. Він заявив, що Пекін виступає за деескалацію. За словами Цзякуня, Китай закликає всі сторони дотримуватися "трьох принципів" – не розширювати конфлікт, не посилювати бойові дії та не провокувати подальше загострення, щоб створити умови для політичного врегулювання.

З чого все почалося?