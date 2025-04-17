Трамп заявив, що нічого не знає про постачання Китаєм зброї Росії
- Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про постачання Китаєм зброї Росії, коментуючи заяву президента Зеленського.
- Зеленський повідомив, що Україна отримала інформацію про постачання артилерії та пороху від китайської розвідки.
Дональд Трамп заявив, що не знає нічого про постачання Китаєм зброї Росії. Так він прокоментував заяву президента Зеленського про дані української розвідки.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трамп на пресконференції із прем'єром Італії Джорджею Мелоні. Він сказав, що не знає нічого про постачання Китаєм зброї росіянам.
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Трамп відмовився коментувати постачання зброї з Китаю
Так він відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна отримала відповідну інформацію від розвідки.
Зеленський напередодні повідомив, що йдеться, зокрема, про постачання артилерії та пороху.
Ні, у мене немає коментарів із цього приводу. Поняття не маю. Поняття не маю. Це його заява, не моя,
— сказав він.
До слова, заяви Зеленського можуть вплинути на Китай, зокрема через публічність, що може змусити Китай змінити свою позицію.
Ці заяви частково адресовані Дональду Трампу, щоб надати додаткові аргументи в протистоянні з Китаєм.