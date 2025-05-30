Китай може примусити Путіна до миру в Україні, але є нюанс

Китай має можливості у дипломатичній формі тиснути на Владіміра Путіна, щоб він зупинив війну проти України. Активні бойові дії не потрібні Пекіну.

Однак важливо враховувати, що КНР невигідна поразка Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Китай буде балансувати

Геннадій Гудков зазначив, що Китаю невигідна поразка Путіна. Але вона неминуча, якщо він буде напряму воювати із Заходом. Активна війна не потрібна Пекіну, але й поразка путінського режиму йому теж невигідна. Між цими двома позиціями КНР буде маневрувати.

Лідер КНР Сі Цзіньпін може у дипломатичній формі тиснути на Путіна, щоб той зупинився. Наприклад, так, щоб був укладений мир, щоб путінський режим не впав під тиском внутрішніх та зовнішніх факторів. Однак Китай дійсно не зацікавлений в ескалації війни.

Китай буде балансувати між тим, що Путіну не можна виграти, що Путін не повинен загратися до такої міри, що його дотиснуть, режим буде колапсувати. Між цих двох меж буде діяти китайська дипломатія,

– підкреслив опозиціонер.

Відірвати Росію від Китаю неможливо. Тому що це дві тоталітарні держави, які тримаються разом. Для КНР путінська диктатура – це величезний плюс у його протистоянні із Заходом.

Тому тут можливі варіанти, якісь тактичні домовленості, рух до миру. Але з умовою, що Путін не програє, що мир не буде загрожувати його режиму. Тут можна та потрібно пограти з Китаєм, але це буде до певних меж. Повної перемоги над Путіним Китай не хоче та вважає це своїм нічним жахом,

– додав політик.

До слова, професор міжнародних відносин в Університеті Отаго Роберт Патман вважає, що поразка Росії у війні вдарить не лише по Путіну. Зокрема, мовиться про Китай, який передає товари подвійного призначення. Їх використовують у технологіях для російської військової машини.