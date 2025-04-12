Це не звичайні найманці: що не так з історією про китайських військових в Україні

Полонені військові з КНР – це не просто історія про звичайних найманців. Цілком ймовірно, що китайська влада добре обізнана в участі її громадян у війні проти України.

Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов, зауваживши, що в Китаї нічого не відбувається без нагляду їхньої держави. Китайська армія залучена у війну проти України.

До теми Нами командував росіянин, і ми все за ним повторювали, – громадянин Китаю, якого взяли у полон

Китай про все знає

Як наголосив Харитонов, якби Сі Цзіньпін був проти залучення китайських громадян до війни в Україні, то їхні сім'ї вже були б заарештовані. А самих китайських окупантів вже б насильно вивозити з лінії фронту.

Китай – тоталітарна держава, де навіть у статутні документи підприємств прописують ідеологію Сі Цзіньпіна. Під час пандемії Covid-19 там дронами перевіряли, чи люди сидять вдома. Також там відбувається геноцид уйгурського народу, яких вивозять у концтабори.

Уявити, що китайські війська воюють на території України без згоди Сі – неможливо. Це можна припустити у випадку Індії, Непалу, де сама держава не може проконтролювати кожного громадянина. Там не така тоталітарна система. Китай – це концтабір в діджитал умовах. Тому на все була санкція від Сі,

– зазначив Харитонов.

Крім того, не секрет, що китайські військові залучені у повномасштабну війну проти України ще з 2022 року. Про це багато писали профільні розслідувачі з Тайваню та китайські дисиденти.

На саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році визнали, що Китай є вирішальною силою, яка сприяє війні Росії проти України. А нещодавно в адміністрації Трампа вперше озвучили тезу, яку проговорювали ще в адміністрації Байдена. Йдеться про те, що Китай є головним спонсором Росії у війні проти України. КНР постачає майже 80% товарів подвійного призначення, які ворог використовує проти нашої держави.

Тому не варто звертати увагу на те, що розповідають в китайському МЗС. Там цілком все знають. І свідчення китайських полонених теж можуть бути брехнею. Згідно з китайським законодавством кожен громадян КНР має бути підзвітним тамтешній компартії.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має точні дані про 155 китайських громадян, які воюють на боці Росії. Їх може бути значно більше. В МЗС Китаю почали розповідати, що вони нічого про це не знають.

Найімовірніше, в Китаї перебувають російські рекрутери, які вербують населення. Або ж сама КНР може сприяти цьому процесу. Не буде нічого дивного, якщо серед цих китайських громадян будуть "відставні військові"

Там немає нічого відставного. Вони всі слугують армії Китаю, розвідці чи іншим структурам. Рекомендую підписатися на Great Translation Movement. Це – група активістів, які розвінчують багато речей про Китай. Вони відстежують, що відбувається в китайських соцмережах, які відрізані від світу. Я би говорив про присутність народно-визвольної армії Китаю в Україні та згоду на це від компартії Китаю. Це все відбувається більше на державницькому рівні, аніж просто найманці,

– зауважив Харитонов.

Додамо, один з китайських полонених розповів, що долучився до російської армії через посередника в КНР. Він нібито сплатив 300 тисяч рублів, щоб приєднатися до окупантів, та хотів отримати російське громадянство.