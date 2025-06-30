Становить загрозу життю: в ООН засудили публікації Україною відео полонених з КНДР і Китаю

В ООН стурбовані публікацією відео полонених, яких утримують в Україні. Мовиться про матеріали з солдатами з Китаю та КНДР, які брали участь у війні проти України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на доповідь голови Управління верховного комісара ООН з прав людини.

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Чому Україну критикують за відео з полоненими

В ООН повідомили, що виявили багато випадків з публікацією фото та відео полонених з КНДР та Китаю в українських ЗМІ та інших ресурсах.

Міжнародне гуманітарне право захищає військовополонених від публічної цікавості, що включає оприлюднення зображень військовополонених, записів допитів та будь-яких інших приватних даних,

– вказано у доповіді.

Голова управління ООН вважає, що викриття полонених "може поставити під загрозу їхнє життя після повернення до своїх країн або негативно вплинути на їхні сім'ї".

У документі також йдеться, щонайменше п’ятеро таких полонених визнали, що побоюються тортур або ув’язнення в разі повернення додому.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Україна взяла у полон громадян Китаю, після чого українські спецслужби опублікували фото та відео з допитів. А північнокорейські солдати, яких взяли у полон на Курщині, навіть дали інтерв'ю південнокорейському ЗМІ The Chosun.