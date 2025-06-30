Становить загрозу життю: в ООН засудили публікації Україною відео полонених з КНДР і Китаю
- ООН стурбована публікацією відео полонених з Китаю та КНДР, що порушує міжнародне гуманітарне право.
- Викриття полонених може загрожувати їхньому життю після повернення додому або негативно вплинути на їхні сім'ї.
- Щонайменше п’ятеро полонених побоюються тортур або ув’язнення в разі повернення до своїх країн.
В ООН стурбовані публікацією відео полонених, яких утримують в Україні. Мовиться про матеріали з солдатами з Китаю та КНДР, які брали участь у війні проти України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на доповідь голови Управління верховного комісара ООН з прав людини.
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Чому Україну критикують за відео з полоненими
В ООН повідомили, що виявили багато випадків з публікацією фото та відео полонених з КНДР та Китаю в українських ЗМІ та інших ресурсах.
Міжнародне гуманітарне право захищає військовополонених від публічної цікавості, що включає оприлюднення зображень військовополонених, записів допитів та будь-яких інших приватних даних,
– вказано у доповіді.
Голова управління ООН вважає, що викриття полонених "може поставити під загрозу їхнє життя після повернення до своїх країн або негативно вплинути на їхні сім'ї".
У документі також йдеться, щонайменше п’ятеро таких полонених визнали, що побоюються тортур або ув’язнення в разі повернення додому.
Нагадаємо, у квітні 2025 року Україна взяла у полон громадян Китаю, після чого українські спецслужби опублікували фото та відео з допитів. А північнокорейські солдати, яких взяли у полон на Курщині, навіть дали інтерв'ю південнокорейському ЗМІ The Chosun.