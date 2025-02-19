Про це пише 24 Канал з посиланням на The Chosun. Розповіді полонених шокують.

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"Хотів би рамен, але через поранення можу їсти тільки кашу"

26-річний Рі був снайпером-розвідником 10 років, а 21-річний Бек – 4 роки стрільцем. Вони служили у війську Північної Кореї, у Росію їх відправили у жовтні та листопаді 2024 року відповідно.

Обоє були пов'язані з Головним розвідувальним бюро КНДР, яке керує таємними операціями. Агенти безпеки Північної Кореї стежили за бійцями в Курську та дезінформували їх.

Вони сказали нам, що всі українські військові оператори безпілотників насправді були південнокорейськими солдатами,

– процитували журналісти Рі.

Сам Рі народився у Пхеньяні. 10 жовтня його "відправили за кордон для навчання". Обидва солдати після служби в армії мріють вступити до університету.

Раніше ми писали про мотивацію солдат Кіма. Вони хочуть потрапити у великі міста, бо без дозволу неможливо переміщатися країною. І здобути освіту.

Батьки не знають, де перебуває Рі. Сам боєць каже, що бачив багато смертей.

Із росіянами вони спілкувалися завдяки гугл-перекладачу. Усі п'ятеро побратимів Рі загинули, їх не навчили протистояти дронам – тільки бігати від них, ховатися або стріляти по них із землі.

"Більшість із нас лише діти. Що мають почувати їхні батьки?" – висловився він.

Рі переймається, що батьки будуть змушені поїхати з Пхеньяна, якщо влада дізнається про його полон.

Він хотів накласти на себе руки, але не мав гранати. Пояснив, що полон у КНДР сприймають як зраду. Тепер мріє поїхати до Південної Кореї, подавши заяву про політичний притулок.